Поисковик Google будет проверять изображения на достоверность

Новая функция поисковика Google позволит убедиться в происхождении спорного контента при поиске изображений. Специальный инструмент на базе алгоритма ClaimReview даст возможность издателям сообщать поисковой системе, что изображение было проверено. Пользователи, в свою очередь, смогут убедиться, что речь идет не о «фотошопе».

«Фотографии и видео — это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но визуальные медиа имеют свои подводные камни, особенно когда есть вопросы, связанные с происхождением, подлинностью или контекстом изображения», — отмечают в компании.

В качестве примера Google привела запрос «акулы на улицах Хьюстона». Помимо изображений на заданную тематику, в правой части интерфейса поисковика отобразилась ссылка на статью с опровержением информации о появлении морских хищников в черте американского города.

Новая функция Google Images стала доступна сегодня.