Платежный сервис E-PUL и Visa запустили QR-платежи в сети АЗС LUKOIL

Платежный сервис E-PUL и Visa анонсировали запуск первого в Азербайджане платежного решения в сети АЗС LUKOIL на основе технологии QR-кода. Потребители смогут легко оплачивать топливо с помощью мобильного приложения E-PUL на АЗС сети LUKOİL в Баку.

Для этого:

Необходимо скачать приложение E-PUL

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android

IOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android IOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4 Зарегистрироваться и привязать карту к безопасному мобильному приложению;

После того как оператор на кассе пробьет кассовый чек, отсканировать QR-код установленный на топливной колонке;

В приложении отразится сумма, на которую вы попросили заправить автомобиль;

Оплата в одно касание автоматически списывается с вашей карты, данные о платеже потребители могут просмотреть в истории платежей приложения E-PUL;

На кассе для оператора так же выдается чек об успешной оплате.

Преимущества данной услуги состоит в том, что потребителю не приходится просить пос-терминал, а оператору не нужно подходить к водителю с терминалом для принятия оплаты, тем самым нет физического контакта, что в период пандемии особо важно, а также пропускная способность увеличивается в разы.

«Не смотря на то, что в Азербайджане данный сервис недооценен и не пользуется большой популярностью, QR-платежи предоставляют быстрые и гибкие платежные решения торгово-сервисным предприятиям, позволяя им моментально принимать цифровые платежи от потребителей без необходимости инвестировать в POS-терминалы. Мы гордимся возможностью вместе с LUKOIL и транснациональной компанией Visa первыми в Азербайджане представить потребителям данный инновационный сервис QR-платежей, таким образом, способствовать дальнейшему переходу к цифровой экономике с меньшей зависимостью от наличных средств», — отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL, компания PaySis.

В рамках проекта платформа E-PUL совместно с компанией Visa с 10 июня 2020 года запускает стимулирующую кампанию. Каждый пользователь E-PUL, оплативший за топливо посредством QR, картой Visa, при первой оплате на сумму не менее 10 манатов получает скидку в размере 5 манатов.