Платежный сервис E-PUL и Visa запустили QR-платежи в сети АЗС LUKOIL
Платежный сервис E-PUL и Visa анонсировали запуск первого в Азербайджане платежного решения в сети АЗС LUKOIL на основе технологии QR-кода. Потребители смогут легко оплачивать топливо с помощью мобильного приложения E-PUL на АЗС сети LUKOİL в Баку.
Для этого:
- Необходимо скачать приложение E-PUL
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android
IOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4
- Зарегистрироваться и привязать карту к безопасному мобильному приложению;
- После того как оператор на кассе пробьет кассовый чек, отсканировать QR-код установленный на топливной колонке;
- В приложении отразится сумма, на которую вы попросили заправить автомобиль;
- Оплата в одно касание автоматически списывается с вашей карты, данные о платеже потребители могут просмотреть в истории платежей приложения E-PUL;
- На кассе для оператора так же выдается чек об успешной оплате.
Преимущества данной услуги состоит в том, что потребителю не приходится просить пос-терминал, а оператору не нужно подходить к водителю с терминалом для принятия оплаты, тем самым нет физического контакта, что в период пандемии особо важно, а также пропускная способность увеличивается в разы.
«Не смотря на то, что в Азербайджане данный сервис недооценен и не пользуется большой популярностью, QR-платежи предоставляют быстрые и гибкие платежные решения торгово-сервисным предприятиям, позволяя им моментально принимать цифровые платежи от потребителей без необходимости инвестировать в POS-терминалы. Мы гордимся возможностью вместе с LUKOIL и транснациональной компанией Visa первыми в Азербайджане представить потребителям данный инновационный сервис QR-платежей, таким образом, способствовать дальнейшему переходу к цифровой экономике с меньшей зависимостью от наличных средств», — отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL, компания PaySis.
В рамках проекта платформа E-PUL совместно с компанией Visa с 10 июня 2020 года запускает стимулирующую кампанию. Каждый пользователь E-PUL, оплативший за топливо посредством QR, картой Visa, при первой оплате на сумму не менее 10 манатов получает скидку в размере 5 манатов.
«Для LUKOIL запуск проекта QR-платежей — это очередной шаг навстречу нашим клиентам. Мы постоянно ищем возможности для разития, внедряем инновационные технологии для повышения комфорта и скорости обслуживания. Теперь на АЗС LUKOIL вы можете заправить автомобиль топливом, не выходя из машины, с помощью приложения в смартфоне. Нам очень приятно, что будущее без очередей, большой стопки пластиковых карт и наличности мы приближаем в сотрудничестве с такими партнерами, как Visa и E-PUL, готовыми предложить инновационные решения и гибкий подход к подобным разработкам», — прокомментировал Заур Джалилов, генеральный директор компании LUKOIL Azerbaijan.