Первая онлайн-конференция Palo Alto Networks, которая будет посвящена кибербезопасности в финансовом секторе Азербайджана

Группа компаний БАКОТЕК рада анонсировать, что 17 июня пройдет первый виртуальный брифинг для руководителей организаций от Palo Alto Networks Inc. в Азербайджане, посвященный вопросам кибербезопасности в финансовом секторе. Конференция пройдет с 10:30 до 13:30 по бакинскому времени

Palo Alto Networks — мировой лидер в сфере кибербезопасности, который использует новейшие достижения в области искусственного интеллекта, аналитики, автоматизации и управления компьютерными системами.

Компания предоставляет интегрированную платформу корпоративной информационной безопасности, которую используют более 70 000 клиентов в 150 странах мира.

Данная виртуальная конференция впервые соберет вместе экспертов Palo Alto Networks и IТ-сообщества Азербайджана для обсуждения актуальных вопросов защиты данных от несанкционированного доступа.

Ведущим спикером будет Nir Zuk — основатель и CTО Palo Alto Networks, эксперт с более 20-летним опытом в области сетевой безопасности.

До того, как основать Palo Alto Networks, Nir занимал должность технического директора в NetScreen Technologies; ранее был соучредителем и СТО в OneSecure; а также одним из первых сотрудников и главным инженером в Check Point Software Technologies. Является одним из разработчиков технологии SPI — динамической фильтрации пакетов.

Участники конференции смогут обсудить с экспертами тенденции, стандарты, проблематику и будущее кибербезопасности в финансовом секторе. Основные темы:

эволюции Next Generation Security Platform;

проблем и тенденций кибербезопасности в финансово-банковской сфере;

новых решений, которые защитят данные вашей компании;

новых возможностей для банков с Cortex xDR;

координации и автоматизации процессов безопасности с xSOAR;

новых стандартов кибербезопасности после пандемии.

Давайте вместе делать каждый день безопаснее и безопаснее, чем предыдущий!

Больше информации про мероприятие вы можете получить по ссылке: https://register.paloaltonetworks.com/azerbaijanfsivirtualbriefing.

Мероприятие будет проходить в интерактивной среде Zoom.