Panasonic Toughbook A3: защищенный планшет со съемными аккумуляторами

Компания Panasonic представила планшет повышенной прочности Toughbook A3 со съемными аккумуляторами.

Новинка оснащена IPS-дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920 x 1200 пикселей. Максимальная яркость составляет 800 кд/м2. Корпус устройства получил защиту от воды и пыли (стандарт IP65) и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. На фронтальной панели разместились пять программируемых кнопок для быстрого запуска нужных приложений.

Основой планшета служит процессор Snapdragon 660. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический контроллер Adreno 512. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb. Есть возможность расширения за счет карты microSD. Новинка получила 8 Мп основную камеру и фронтальную разрешением 5 Мп.

Планшет оборудован двумя съемными аккумуляторами емкостью 3200 мА·ч каждый. Заявленное время автономной работы достигает 9 часов. Опционально могут быть установлены две батареи на 5580 мА·ч: в этом случае время работы возрастет до 15,5 часа. В качестве операционной системы используется Android 9 Pie.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou, разъемы USB Type-A и Type-C, контроллер NFC, модуль 4G и слот для двух SIM-карт. С помощью специальных коннекторов к планшету можно подключить вспомогательное оборудование, например, сканер штрих-кодов, считыватель смарт-карт или второй порт USB.

Стоимость планшета Panasonic Toughbook A3 составляет ориентировочно 1470 долларов. Новинка поступит в продажу в августе.