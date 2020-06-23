Опубликована обновляемая карта покрытия спутников Starlink

Портал droid.cafe запустил обновляемую карту покрытия спутников Starlink под лицензией MIT. Согласно данным, с помощью карты можно наблюдать за развертыванием системы спутников. Также можно предсказать траекторию полета аппаратов Starlink в будущем, если убрать галочку с функции «Real World Time» и увеличить скорость движения спутников.

На борту каждого спутника есть одна солнечная батарея, четыре антенны ФАР, собственные навигационные датчики Star Tracker и система избежания столкновений.

На данный момент процент покрытия спутников Starlink довольно большой, однако есть еще много «белых пятен» на Земле. Большинство выведенных на орбиту спутников расположены между 50 градусами северных и южных широт, а их доступность меняется по мере их движения по орбите со временем.

Компания SpaceX планирует завтра, 24 июня 2020 года, запустить на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 десятую партию из 60-ти микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. В настоящее время в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся 538 космических аппаратов.