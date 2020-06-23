OPPO Reno3 A: Snapdragon 665, квадрокамера и NFC

Компания OPPO анонсировала смартфон Reno3 A. Новинка оснащена 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и с соотношением сторон 20:9. Панель занимает 89,9% площади фронтальной поверхности корпуса. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 665, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb. Флеш-накопитель вместимостью 128 Gb можно дополнить картой microSD.

Основная камера со светодиодной вспышкой и поддержкой цифровой стабилизации изображения (EIS) представлена четырьмя датчиками: 48 Мп основной (f/1.7), 8 Мп с широкоугольной оптикой (f/2.2, угол обзора 119°), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В небольшом вырезе в верхней части дисплея установлена селфи-камера разрешением 16 Мп f/2.0.

Новинка функционирует под управлением операционной системы ColorOS 7.1 на основе Android 10. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4025 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников, экранный дактилоскопический сканер. Есть защита корпуса по стандарту IP68. Габариты составляют 160,9 × 74,1 × 8,2 мм, вес — 175 гр.

Смартфон OPPO Reno3 A поступит в продажу 25 июня по цене 372 доллара.