22.06.2020

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OPPO A11k: 6,22″ дисплей и аккумулятор 4230 мА·ч за 118 долларов

OPPO A11k

Компания OPPO анонсировала бюджетный смартфон A11k. Аппарат получил 6,22-дюймовый дисплей IPS формата HD+ и соотношением сторон 19:9. Экран занимает 89% площади фронтальной поверхности корпуса.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio P35, объединяющий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет всего 2 Gb, емкость встроенной — 32 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Устройство получает питание от аккумулятора емкостью 4230 мА·ч. Габариты составляют 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, вес — 165 гр. Установлена операционная система ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.

Смартфон OPPO A11k можно будет приобрести по ориентировочной цене 118 долларов.

 

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