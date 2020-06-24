Olympus продает бизнес по производству фотокамер

Пионер эры цифровых камер Olympus сообщил о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны. Компания объяснила продажу своего фотодепартамента ростом рынка смартфонов, который уже десять лет стабильно сокращает рынок цифровых камер. Соответствующий меморандум подписан с частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners (JIP).

«В течение последних десяти лет фоторынок неуклонно сокращался, и теперь составляет лишь 5,5% от всей выручки компании за прошедший финансовый год, закончившийся в марте, и отражая операционные убытки за последние три года. Производство медицинского оборудования останется основной деятельностью для компании».

Меры по сокращению затрат, «чтобы справиться с чрезвычайно сложным сейчас рынком цифровых камер, вызванным, в частности, быстрым его сокращением из-за смартфонов», были недостаточны для того, чтобы сделать подразделение прибыльным», – сказали в компании. Стоимость сделки, которая должна быть закрыта к концу сентября, не разглашается.

Новая компания будет создана для самостоятельного ведения фотобизнеса и «как преемник авторитетных брендов, таких как OM-D и ZUIKO, которая будет использовать инновационные и уникальные возможности технологий продуктов, разработаных в Olympus». Компания не сообщила, будет ли название Olympus присутствовать на новых продуктах.

Компания сообщила, что пока идут переговоры, с целью передачи подразделения Olympus Imaging новому владельцу до конца текущего года, подразделение продолжит работать в обычном режиме. Однако она уточнила, что это касается отделов продаж, маркетинга и технической поддержки.