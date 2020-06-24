Обновленные игровые ноутбуки Acer Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 и Nitro 7

В ходе конференции NextAcer компания Acer представила обновленный топовый геймерский ноутбук Predator Helios 700, который оснащен сдвижной клавиатурой HyperDrift. Устройство получило процессоры Intel Core i9-10980HK или i7-10875H 10-го поколения, а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или RTX 2070 SUPER, до 64 Gb оперативной памяти и SSD-накопители PCIe NVMe в конфигурации RAID 0. Устройство оснащено 17,3” IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, частотой обновления 144 Hz и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.

Все модели Predator Helios 700 используют систему охлаждения с тремя медными трубками, технологией Acer CoolBoost, паровой камерой и двумя специально разработанными вентиляторами Acer AeroBlade 3D. В ноутбуке два порта Thunderbolt 3 и новейшая версия адаптера Killer DoubleShot Pro. Клавиатура Predator Helios 700 оснащена RGB-подсветкой с отдельной настройкой для каждой клавиши и технологией защиты от фиктивных нажатий. Для клавиш WASD используются механические переключатели MagTek. Также появились новые клавиши с повышенной точностью, предназначенные для гоночных игр. Цена обновленного Acer Predator Helios 700 пока неизвестна.

Также компания Acer представила обновленную версию геймерского ноутбука Helios 300, который оснащается процессорами Intel Core H 10-го поколения, графическим чипом NVIDIA GeForce RTX 2070 с технологией Max-Q и 15,6” IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. Ноутбук поддерживает установку до 32 GHz памяти DDR4, двух SSD-накопителей PCIe NVMe в конфигурации RAID 0 и жестких дисков объемом до 2 Тb.

Обновленный компактный ноутбук Predator Triton 300 также оснащается процессорами Intel Core H 10-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 с технологией Max-Q и 15,6” дисплеем с частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. В усовершенствованную систему охлаждения этой модели добавлены 3 тепловые трубки.

Обновленный ноутбук Nitro 7 оснащен 15,6” IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, частотой обновления 144 Hz и временем отклика 3 мс, процессором Intel Core H 10-го поколения и видеоадаптером вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060. Поддерживается установка до трех высокоскоростных SSD-накопителей M.2 емкостью до 1 Тb в конфигурации RAID 0, а также до 32 Gb оперативной памяти DDR4 2933.

Все устройства получили сетевые адаптеры Killer Ethernet E2600 и модули Intel Wi-Fi 6. Цены и сроки выхода ноутбуков на рынок будут объявлены позже.