09.06.2020

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Новый HP Chromebook 11a: доступный ноутбук с Intel Apollo Lake для учащихся

HP Chromebook 11a

Компания HP выпустила новый недорогой портативный компьютер Chromebook 11a, который рассчитан прежде всего на учащихся.

Ноутбук оснащен 11,6-дюймовым дисплеем формата HD и яркостью 220 кд/м2. Поддержка сенсорного управления не предусмотрена.

В основу устройства положена аппаратная платформа Intel Apollo Lake, применен процессор Celeron N3350, который содержит два вычислительных ядра без поддержки многопоточности. Номинальная тактовая частота — 1,1 GHz, максимальная — 2,4 GHz. В состав чипа входит ускоритель Intel HD Graphics 500. Объем оперативной памяти LPDDR4-2400 составляет 4 Gb, флеш-накопитель eMMC вместимостью 32 Gb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, слот microSD, стереофонические динамики, по два порта USB Type-A и USB Type-С. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 47 Вт·ч. Вес ноутбука приблизительно 1,36 кг. Используется операционная система Chrome OS.

Стоимость нового ноутбука HP Chromebook 11a составляет ориентировочно 220 долларов.

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