Новые вызовы системам комплаенса

В предыдущих статьях мы уже рассказывали о том, что пандемия наложила отпечаток на все сферы бизнеса. В этот непростой период все государства предприняли беспрецедентные меры, от закрытия границ и до дезинфекции улиц и зданий. Основной задачей для всех представителей бизнеса, однозначно, стало максимальное ограничение скоплений клиентов. Банковская сфера не стала исключением: финансовые организации по всему миру ввели послабления для клиентов, запустили новые сервисы на период режимов изоляции. Такие меры, само собой, повлияли на и на работу инструментов автоматизации предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Рассмотрим основные процедуры и задачи инструментов комплаенса, а также вызовы, которые бросает коронавирус информационным системам комплаенса.

Первая задача противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма — KYC, “Know Your Client”, “Знай своего клиента”. По сути, KYC — это набор процедур, ориентированных на получение необходимой информации о клиентах. В рамках KYC, а если быть точнее, в рамках так называемого “онбординга”, происходит как получение данных от самого клиента (например, паспортные данные, результаты заполнения форм и пр), так и из различных открытых источников. Обязательна проверка на присутствие клиента в различных списках, как во внутренних, так и в международных. Наверное, самая важная часть KYC — проверка физических и юридических лиц по санкционным спискам и PEP-спискам. Само собой, в абсолютном большинстве банков данная процедура автоматизирована и производится силами специальных информационных систем, компонентов, утилит.

Хорошей практикой KYC представляется постоянный мониторинг клиентов и повторные сверки со списками, а также проверки бенефициаров и, в некоторых случаях, даже проверки “клиентов клиентов”.

Цель KYC — знать, с каким клиентом банк связывается. В результате данной процедуры каждому клиенту присваивается уровень риска, который в дальнейшем будет влиять на уровень доверия банка клиенту и, соответственно, на предоставляемые финансовым учреждением услуги. KYC и Due Diligence — первый и основной шаг в борьбе с отмыванием денег, а также ключевая процедура для препятствия финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Сегодня на помощь KYC приходят технологии по распознаванию лиц, биометрические технологии, анализ социальных сетей; современные мощности серверов и программных продуктов позволяют обрабатывать большие массивы информации в режиме реального времени, или близком к реальному.

Однако именно биометрические технологии верификации клиентов становятся недоступны в условиях режима изоляции, впрочем, как и некоторые другие правила и процедуры KYC: банки по всему миру добавили в свои пакеты услуг возможность открыть счет для проведения социально значимых платежей новым клиентам, еще не проходившим процедуру онбординга, не появляясь в отделении банка. Стоит заметить, что банки некоторых стран, например, России негласно отказались от такой возможности. Да, идет очень много споров вокруг этого послабления: без проведения формальностей, связанных с проверкой документов клиента “на месте” вероятность принять на обслуживание члена преступной организации растет, ведь она и до этого не была нулевой. Теперь у банков появляется дополнительная головная боль: нужно ли будет проводить дополнительные процедуры KYC в отношении физических лиц, ставших клиентами банка в период пандемии? А не будет ли поздно или бессмысленно? Однако на этом задачи комплаенса не заканчиваются.

После проведения процедуры KYC финансовому институту необходимо еще обеспечить постоянный мониторинг финансовых операций клиента. Набор действий, шагов, алгоритмов по определению фактов финансового мошенничества называется AML (“Anti-Money Laundering” — противодействие отмыванию денег). На самом деле, отмывание — это, наверное, самый многогранный вид мошенничества: регулярно создаются новые методы и схемы скрыть незаконное происхождение денежных средств, обелить прибыль, полученную в результате мошеннических операций, коррупции и прочих незаконных действий.

Чаще всего процесс отмывания средств представляет собой набор определенных шагов, некие сценарии: регулярные переводы одной и той же суммы денег в определенные страны, взнос большой суммы (например, больше 10 тысяч долларов) наличными в кассу, перевод сумм больше определенного порога с нескольких счетов на один счет, перевод денег на счета в определенной последовательности и т.д. — такие активности могут нести в себе мошеннический характер и указывать на попытку «обелить» денежные средства. Основная задача систем противодействия отмыванию — выявить сценарий и пометить его как мошеннический, а в идеале — еще остановить транзакцию. На основании зафиксированных сценариев формируется дело клиента, комплаенс-офицером проводится расследование, в ходе которого окончательно устанавливается, была ли проводка мошеннической. AML часто включает в себя и процедуру KYC: в ходе исполнения сценариев параллельно проводятся повторные скрининги по спискам счетов и лиц. AML — самый полномасштабный и комплексный этап комплаенса, на него тратится больше всего времени и средств. В последние годы все большую эффективность демонстрируют системы, построенные на графовых базах данных, а также системы с искусственным интеллектом, обучающиеся с каждым новым сценарием отмывания.

Правила проведения процедур KYC и AML регулируются как местным законодательством, так и предписаниями регулятора, а также стандартами международных организаций, в частности, FATF — межправительственной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовая организация также может устанавливать свои правила в рамках действующего законодательства.

Наиболее продвинутые программные продукты имеют “из коробки” уже готовый набор известных алгоритмов по отмыванию денежных средств, и также постоянно пополняются новыми алгоритмами и сценариями.

Пострадали ли процедуры AML от кризиса, связанного с пандемией? Однозначно да. Поскольку KYC, как уже говорилось выше, невольно потерял часть функциональности, то можно предполагать, что это повлияет на общую картину противодействия отмыванию денег. Банки по всему миру ввели послабления на переводы денег со счета на счет: увеличили лимиты переводимых сумм денег, ввели исключения для перевода средств в некоторые страны и т.п. Конечно, эти меры реализованы исключительно в социальном ключе. Однако финансовые институты находятся между двух огней: закрывая глаза на переводы между физическими лицами, готовыми помогать друг другу финансами в непростое время, банк потенциально пропускает платежи, связанные с мошенничеством и преступностью. Так же, как и в случае KYC, этот шаг вызывает много споров среди специалистов комплаенса. Как я уже заметил, послабления в части KYC увеличили шансы пропустить “нечистого” клиента; проводки такого клиента могут просто затеряться среди среди других.

Следующий важный шаг комплаенса — противодействие уклонению от уплаты налогов, который, кстати, часто включается в набор процедур KYC/AML и реализуется в виде проверки по спискам клиентов и счетов, как по внутрибанковским, так и по открытым спискам различных сообществ. Однако существуют отдельные регламенты, на которые стоит обратить внимание: это американский закон о налогообложении иностранных счетов FATCA и его европейский “брат” — стандарт CRS. Оба этих регламента обязывают страны обмениваться данными о резидентах с целью исключить случаи уклонения от налогов.

Ситуация с Covid-19 всколыхнула и налоговую сферу: спад экономики привел также и к спаду желания платить налоги. Само собой, вся эта ситуация приводит к массовому появлению новых схем ухода от налогов. И главный вопрос: FATCA и CRS готовы к этому?

К чему могут привести все описанные послабления в части комплаенса? В первую очередь, такими неожиданными “бонусами” пользуются спонсоры преступных организаций. Внимание всего мира сейчас сконцентрировано на проблемах пандемии, а дополнительное облегчение процедур KYC и AML способно подлить масла в огонь. Мы уже писали, что сегодня особо остро стоит проблема информационной безопасности: мошенники пользуются в своих целях удаленным режимом работы, отсутствием специалистов на рабочих местах, да и просто подавленным состоянием людей. В части отмывания и финансирования терроризма происходит примерно та же история.

Мы прогнозируем, что, вслед за увеличением объема мошеннических операций, в ближайшее время стоит ждать нового витка эволюции систем комплаенса: очевидно, что миру нужны более гибкие системы комплаенса, которые способны быстро адаптироваться к изменениям, но при этом не теряют своей функциональности. Все чаще поднимаются темы создания гибридных продуктов, способных объединять в себе различные подходы и технологии, как более стабильные и проверенные временем (как, например, проверка по спискам), так и передовые, например, биометрические технологии и искусственный интеллект. Что мы рекомендуем банкам? Не стоит откладывать внедрение продуктов AML/KYC на “окончание пандемии”, действовать нужно уже сейчас: начать искать пути и механизмы перепроверить новых клиентов, проанализировать огромное число банковских переводов, реализованных во время пандемии, найти зависимости, а также — продумать стратегию на случай нового витка коронавируса.

Захаров Алексей, Директор по региональному развитию компания DBI (Россия)