Новые решения Cisco для сетей на основе намерений: расширенная аналитика и автоматизация

В ходе конференции Cisco Live, впервые прошедшей в онлайн формате, компания Cisco представила новые решения в области сетей на основе намерений (IBN, Intent Based Networks). Эти продукты предназначены для оптимизации сетевых и бизнес-операций, они направлены на автоматизацию различных процессов и предоставление аналитики, которая поможет ИТ-службам повысить гибкость и лучше координировать свою деятельность с бизнес-целями компаний.

«В современном динамичном мире важно, чтобы сеть предприятия помогала решать его стратегические цели, будь то поддержка и защита удаленного персонала, ускорение миграции в облако или трансформация бизнеса, — сказал Скотт Харрелл (Scott Harrell), старший вице-президент Cisco и генеральный менеджер подразделения IBN. — Представленные решения помогают ИТ-службам ускорить развертывание продвинутых сетевых и защитных функций. Эта задача решается за счет упрощения и автоматизации сегментирования, а также благодаря облачной безопасности. Таким образом, мы исполняем обещание создать инновационную сетевую платформу, которая будет помогать бизнесу наших заказчиков независимо от того, на каком этапе перехода к сетям на основе намерений они находятся».

Cisco предлагает продвинутые функции автоматизации, чтобы одновременно улучшить пользовательский опыт и упростить работу ИТ-служб. Автоматизация становится фундаментом для повышения эффективности ИТ-служб, давая им возможность действовать на опережение и тратить меньше времени на поддержку работоспособности сети. Инновации в области автоматизации:

Инновации в архитектуре Cisco SD-WAN. Архитектура Cisco SD-WAN на базе технологии Viptela теперь, благодаря интеграции с Cisco Umbrella, полностью обеспечивает нативную облачную безопасность, защищая предприятия от всех основных веб-атак, связанных с услугой SaaS и доступом в Интернет. Интегрированный облачный сервис Cisco Umbrella включает функции безопасного веб-шлюза SWG, защиту уровня DNS, межсетевой экран и брокер безопасного облачного доступа CASB. Отличаясь быстротой развертывания, простотой эксплуатации, автоматической настройкой и упрощенным лицензированием, комбинация Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella оптимизирует пользовательский опыт и обеспечивает наилучшую защиту. Такая конвергенция сетевых технологий и информационной безопасности чрезвычайно важна для заказчиков, переходящих к архитектуре SASE. Среди других инноваций – поддержка многоадресного вещания, интеграция голоса и унифицированных коммуникаций.

Сети Cisco, определяемые пользователем (User-Defined Networks). Теперь ИТ-службы могут с помощью Cisco DNA Center предоставить конечным пользователям контроль над собственным разделом беспроводной сети. Конечные пользователи получили возможность посредством приложения User Defined Network безопасно подключать свои устройства, а также решать, какие устройства могут подключиться к их личному сетевому пространству.

Также Cisco предлагает аналитику для ранее не контролируемых устройств, что дает ИТ-службам возможность более эффективно сегментировать сеть и управлять IoT-устройствами. Сетевая сегментация, или разделение сети на участки для повышения производительности и безопасности, традиционно считается сложной задачей, особенно при наличии разнородной и растущей экосистемы оконечных точек IoT. Для решений этой проблемы Cisco предлагает новые решения.

Аналитика оконечных устройств с помощью Искусственного Интеллекта. Теперь Cisco DNA Center умеет идентифицировать ранее не известные оконечные устройства, а затем логически их группировать, используя искусственный интеллект. Располагая такой информацией, ИТ-службы смогут создавать основу для масштабируемых автоматизированных политик.

Теперь Cisco DNA Center умеет идентифицировать ранее не известные оконечные устройства, а затем логически их группировать, используя искусственный интеллект. Располагая такой информацией, ИТ-службы смогут создавать основу для масштабируемых автоматизированных политик. Групповой анализ политик. Теперь Cisco DNA Center анализирует потоки трафика между группами оконечных устройств для разработки политик, которые будут использоваться как основа для эффективной сегментации.

Современные беспроводные сети приносят огромную пользу бизнесу не только своими приложениями, но и предлагаемой поведенческой аналитикой. Платформа отслеживания местоположения внутри помещений Cisco DNA Spaces получила новый функционал, расширяющий обзор и предоставляющий информацию, необходимую для поддержания безопасности физического пространства.

Cisco DNA Spaces для возвращения бизнеса к работе . Cisco добавила на платформу инструментарий актуального и ретроспективного анализа, предназначенный для мониторинга рабочих мест в целях соблюдения рекомендаций по социальному дистанцированию. Заказчики, используя встроенные приложения, могут в моменте контролировать плотность посетителей, чтобы понимать, как используются площади. Такая информация очень важна, когда с одной стороны необходимо обеспечить безопасность посетителей, а с другой — повысить эффективность рабочего пространства.

. Cisco добавила на платформу инструментарий актуального и ретроспективного анализа, предназначенный для мониторинга рабочих мест в целях соблюдения рекомендаций по социальному дистанцированию. Заказчики, используя встроенные приложения, могут в моменте контролировать плотность посетителей, чтобы понимать, как используются площади. Такая информация очень важна, когда с одной стороны необходимо обеспечить безопасность посетителей, а с другой — повысить эффективность рабочего пространства. IOT-сервисы внутри помещений. Cisco DNA Spaces впервые предлагает IoT как услугу внутри помещений (Indoor IoT-as-a-Service) на базе точек доступа WiFi 6, помогая заказчикам быстро и экономично разворачивать и масштабировать IoT-приложения. Cisco DNA Spaces упрощает активирование, настройку и управление для различных поддерживаемых IoT-устройств, включая устройства Bluetooth (BLE). Благодаря обширной экосистеме отраслевых партнеров Cisco решение Cisco DNA Spaces позволяет отслеживать активы, контролировать параметры окружающей среды с точки зрения безопасности работников, контролировать использование рабочего пространства и т.д. Решение может применяться в здравоохранении, для организации рабочих пространств, в розничной торговле, в образовании, на производстве и в гостиничном бизнесе.

Портфолио Cisco для сетей на основе намерений служит источником систематических постоянных инноваций для заказчиков. С помощью этих программных платформ, функционирующих на передовом аппаратном обеспечении, Cisco создает гибкую безопасную сеть, которая необходима предприятиям, чтобы проводить бизнес-преобразования и оставаться на плаву в сложные времена.

Представленные инновации Cisco DNA Center и Cisco DNA Spaces будут доступны летом текущего года. Инновации Cisco SD-WAN уже доступны.