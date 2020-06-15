Процессоры Intel Ice Lake содержат аппаратную ошибку, что сказывается на стабильной работе ОС

Процессоры семейства Ice Lake корпорации Intel могут содержать аппаратную ошибку, которая приводит к аварийному завершению работы операционной системы, пишет издание Cnews.

Проблему неожиданного «краха» или перезагрузки операционной системы отмечают программисты – владельцы ноутбуков Apple Macbook Air 2020 под управлением macOS Catalina 10.15.4 и Microsoft Surface Pro, работающего на Windows 10. Эти ПК оснащаются процессорами Intel Core 10 поколения, продажи которых стартовали осенью 2019 года.

Кроме того, пострадавших от потенциально опасного бага объединяет то, что все они являются пользователями интегрированных сред разработки компании Jetbrains или их производных. В частности, упоминаются популярные IntelliJ IDEA, CLion, Pycharm и Android Studio (основана на IntelliJ IDEA), написанные на языке программирования Java и выполняющиеся в среде JVM (Java Virtual Machine, «Виртуальная машина Java»). «Крах» системы, как отмечают пользователи, может наблюдаться при различных обстоятельствах, в том числе при индексировании проекта, редактировании кода или даже простое. Кроме того, в некоторых случаях ошибка провоцирует «падение» самой среды разработки, а не операционной системы.

К выводу об аппаратной природе описанной выше ошибки одного из участников обсуждения под псевдонимом Adam Ierymenko подтолкнули результаты проведенного им эксперимента. В его рамках среда CLion была запущена в гостевой операционной системе на базе ядра Linux, которая, в свою очередь, выполнялась в виртуальной машине Parallels на хостовой macOS. Другими словами, программа CLion была изолирована внутри своего рода «песочницы», ее «крах», по логике экспериментатора, не смог бы спровоцировать сбой macOS. Однако на практике все произошло вопреки ожиданиям программиста.

«JVM делает что-то, что активизирует некий баг в процессорах Ice Lake, возможно, связанный с исправлениями Spectre/Meltdown и гипертрейдингом», – отметил Adam Ierymenko.

По его мнению, ошибка, если она действительно существует, может представлять серьезную угрозу, причем не столько для программистов, предпочитающих ПО Jetbrains, сколько, к примеру, для провайдеров облачных сервисов вроде Amazon Web Services, использующих технологии виртуализации. Ведь злоумышленники, изучив проблему, в теории могут подготовить эксплойт, который позволит прерывать работу физических серверов провайдера. Стоит отметить, что продажи серверных процессоров Intel Ice Lake еще не начались. Их старт, как ожидается, состоится до конца 2020 года.

По сообщению пользователей, столкнувшихся с данной проблемой, смена оригинального набора разработчика Java (JDK, Java Development Kit) компании Oracle на свободную реализацию OpenJDK не приносит надежного положительного результата. Попытка подобрать универсальные параметры запуска JVM, которые подошли бы пользователям всех «проблемных» разработок Jetbrains, также пока не увенчалась успехом.