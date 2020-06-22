Новая технология 3D-печати позволит создавать органы прямо внутри тела человека

Технология 3D-печати позволяют создавать суставы, кости, органы и даже кровеносные сосуды. Но все эти импланты вживляются в организм путем хирургического вмешательства, а это серьезный риск для пациента. Кроме того, поврежденные ткани нуждаются в длительном заживлении, а также стоит учитывать возможность развития инфекции.

В ходе сотрудничества между несколькими крупными университетами США были созданы уникальные биочернила, позволяющие печатать органы прямо внутри тела человека. Главная проблема, которая была решена, — это затвердение биочернил при температуре около 37 градусов. В ходе экспериментов был получен нужный состав, способный принимать ту или иную форму под воздействием света внутри тела.

Специальный принтер, прежде чем приступать к работе, проходит тщательное программирование, поскольку 3D-печать осуществляется без участия человека. Модернизации подвергся также и наконечник принтера, который каждый раз при проникновении в тело создает своеобразный «якорь», блокирующий вытекание чернил на поверхность.

Ученые ожидают, что новая технология позволит в будущем восстанавливать поврежденные органы без хирургического вмешательства.