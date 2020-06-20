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Нейросеть научилась копировать стиль известных художников

нейросеть

Новая нейросеть не только способна воссоздать некоторые картины известных живописцев, но и сделать это в той же последовательности, как и в случае с оригиналами.

Программисты Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) создали систему машинного обучения Timecraft. Ученые пропустили через систему 200 часов видео с замедленной съемкой процесса рисования цифровых и акварельных картин, после чего была создана сверточная нейронная сеть, способная дорисовывать художественные работы на основе полученных знаний.

В 90% случаев ИИ справляется с задачей лучше всех существующих аналогов. При этом во время эксперимента программе удалось обмануть половину людей, считавших, что перед ними работа человека.

По мнению программистов MIT CSAIL, ИИ можно использовать в качестве преподавателя истории рисования. Кроме того, нейросеть способна давать уроки новичкам, рассказывая им об основных художественных приемах. Исходный код программы вскоре будет доступен для скачивания.

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