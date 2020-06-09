Need for Speed Heat стала первой игрой EA с кроссплеем

Компания Electronic Arts сообщила, что автосимулятор Need For Speed Heat получил поддержку кроссплатформенной игры.

Главной особенностью обновления, которое выйдет сегодня, станет добавление кроссплея между PS4, Xbox One и РС. Теперь сыграть с друзьями можно будет независимо от платформы. После установки апдейта у пользователей появится опция для включения кроссплея.

Кроме того, 16 июня гонку добавят в библиотеки Origin Access для РС и EA Access для PS4 и Xbox One.

Need for Speed Heat стала последней игрой студии Ghost, которая теперь станет компанией по поддержке других команд Electronic Arts.