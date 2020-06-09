09.06.2020

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Need for Speed Heat стала первой игрой EA с кроссплеем

Need For Speed Heat

Компания Electronic Arts сообщила, что автосимулятор Need For Speed Heat получил поддержку кроссплатформенной игры.

Главной особенностью обновления, которое выйдет сегодня, станет добавление кроссплея между PS4, Xbox One и РС. Теперь сыграть с друзьями можно будет независимо от платформы. После установки апдейта у пользователей появится опция для включения кроссплея.

Кроме того, 16 июня гонку добавят в библиотеки Origin Access для РС и EA Access для PS4 и Xbox One.

Need for Speed Heat стала последней игрой студии Ghost, которая теперь станет компанией по поддержке других команд Electronic Arts.

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