Nar поддержал онлайн-мероприятие, проведенное молодежью

Nar поддержал онлайн-мероприятие международной студенческой молодежной организации «AIESEC-Azərbaycan», придающей большое значение развитию молодежи, выявлению лидерских навыков и потенциала. В связи с запретом на проведение мероприятий, связанным с глобальной пандемией COVID-19, организация провела мероприятие под названием «Оставайся дома: твори свое будущее» в режиме онлайн, в соответствии с требованиями карантина. В мероприятии, проходившем с 4 по 8 июня, приняли участие около 200 молодых людей из разных областей.

Основная цель мероприятия — проведение семинаров для поддержки молодых людей в случае будущих проблем адаптации в связи с пандемией. На семинарах обсуждались такие темы, как «Мир после пандемии», «Карьера», «Финансы», «Здоровье». AIESEC — одна из крупнейших в мире международных студенческих молодежных организаций, насчитывающая более 34000 членов в 126 странах.