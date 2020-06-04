Началась регистрация на on-line тренинги в рамках проекта «Цифровые девушки»

Продолжается реализация социального проекта «Цифровые девушки» (Digital Girls) – Национальная программа обучения, проводимого по инициативе и поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и ЮНЕСКО и организации Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB). Цель проекта — развитие цифровых навыков у женщин и поддержка их личного развития.

В период особого карантинного режима проект продолжается посредством проведения тренингов в on-line формате. Очередные тренинги для школьниц и молодых девушек пройдут 9-10 июня в Загатале, Шамахе, Мингячевире, Габале, Агдаше и Шабране, а 11-12 июня – в Баку. Школьницы и девушки, проживающие в этих регионах, могут зарегистрироваться для участия в тренингах по этой ссылке. Регистрация продлится до 18:00 7 июня 2020 года.

На двухдневных тренингах, проводимых инструкторами Центра применения и обучения ИКТ, девушки, наряду с компьютерными технологиями, также смогут изучить навыки личного развития и пути достижения успеха с их применением. Девушки также познакомятся с возможностями построения успешной карьеры в области ИКТ. Активным участникам тренингов будут вручены сертификаты и подарки.

Более подробную информацию о проекте можно получить по этой ссылке.