На главную роль в фильме впервые поставили робота

Робот по имени Эрика, создание японских разработчиков, станет главной героиней научно-фантастической киноленты под коротким названием B. Бюджет картины оценивается в 70 млн. долларов. Это первый случай, когда на главную роль в фильме поставили робота.

Фильм расскажет зрителям историю об ученом, который в стремлении улучшить ДНК человека осознал, что его разработка (робот Эрика) может быть опасной для окружающего мира, поэтому он принимает решение помочь ей сбежать из лаборатории.

Продюсер фильма Сэм Хозе обратил внимание на то, что в отличие от других героев фильма, у которых уже есть какой-либо жизненный опыт, Эрика является персонажем, созданным с нуля — ей предстоит обучаться, чтобы выполнять конкретные функции. Специалисты, задействованные в развитии уникального кинематографического проекта, уже приложили немало усилий для того, чтобы смоделировать движения и эмоции робота с ИИ и позволить Эрике превратиться в полноценного персонажа.

Японская разработка, за созданием которой стоят Хироши Ишигуро и Кохей Огава, выглядит как темноволосая юная девушка до 25 лет. До недавнего времени Эрика была обучена простым мимическим движениям, возможностью определять эмоции окружающих и поддерживать беседу. Она была задействована в качестве ведущей новостей.

Известно, что некоторая часть материала для фильма уже готова, съемки проводились в Японии в 2019 году. Основная часть работы будет реализована в Европе, съемки планируется начать в начале лета 2021 года. Кто выступит режиссером фильма пока неизвестно.