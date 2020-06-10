10.06.2020

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Microsoft закрыла 129 уязвимостей в своих продуктах

Microsoft 129

Компания Microsoft выпустила ежемесячный пакет исправлений и патчей, которые устраняют 129 уязвимостей в разных продуктах компании. Несмотря на большое количество выявленных и устраненных проблем, в пакете отсутствуют исправления уязвимости нулевого дня.

Наиболее опасные уязвимости:

  • CVE-2020-1181 – удаленное выполнение кода в Microsoft SharePoint;
  • CVE-2020-1225 и CVE-2020-1226 – удаленное выполнение кода в Microsoft Excel;
  • CVE-2020-1223 – удаленное выполнение кода в Microsoft Word для платформы Android;
  • CVE-2020-1248 – удаленное выполнение кода в Windows Graphics Device Interface (GDI);
  • CVE-2020-1281 – удаленное выполнение кода в Microsoft Windows OLE;
  • CVE-2020-1299 – удаленное выполнение кода при обработке файлов .LNK в системе Windows;
  • CVE-2020-1300 – удаленное выполнение кода в компоненте диспетчера очереди печати Windows;
  • CVE-2020-1301 – удаленное выполнение кода в Microsoft Windows SMB;
  • CVE-2020-1213, CVE-2020-1214, CVE-2020-1215, CVE-2020-2016, CVE-2020-1230, CVE-2020-1260 – удаленное выполнение кода в Windows VBScript.

Полный список уязвимостей доступен по ссылке.

Системным администраторам, которые обслуживают компьютеры на предприятиях и в государственных организациях, рекомендуется оперативно протестировать пакет обновлений безопасности и осуществить его скорейшее распространение на все доступные устройства.

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