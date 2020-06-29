Microsoft выпустила утилиту Windows File Recovery для восстановления удаленных файлов

Корпорация Microsoft выпустила бесплатную утилиту Windows File Recovery для возврата случайно удаленных, утерянных или поврежденных файлов.

Windows File Recovery позволяет вернуть удаленные данные со встроенного или внешнего SSD, HDD, флешки или карты памяти с файловой системой NTFS, FAT, exFAT и ReFS. С помощью утилиты можно восстановить файлы следующих форматов: JPEG, PDF, PNG, MPEG, файлы Office, MP3, MP4, ZIP-архивы и другие.

Восстановление выполняется при помощи командной строки. Пользователю необходимо указать путь к удаленному файлу и его название, а также место, куда необходимо его вернуть. Поддерживается три режима работы, каждый из которых по-своему осуществляет восстановление данных.

При восстановлении файлов в режиме «По умолчанию» используется Master File Table, база данных, содержащая информацию о содержании тома с файловой системой NTFS. Этот режим хорошо работает, когда присутствует MFT и имеются сегменты файла (File Record Segment);

В режиме «Сегмент» не требуется наличие MFT, но нужны сегменты файла, представляющие собой набор данных, которые хранятся в MFT, если обрабатывается том с файловой системой NTFS;

В режиме «Подпись» утилите требуются только данные, а также указание определенного типа файлов, которые требуется восстановить. Попытаться восстановить файл на внешнем устройстве хранения, например, USB-накопителе, можно только в этом режиме.

Скачать утилиту Windows File Recovery можно бесплатно в Microsoft Store. После установки она будет доступна в виде инструмента командной строки winfr.exe.