Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

В компании Microsoft работают над тем, чтобы новое меню сочеталось с другими изменениями, которые разработчики внесли в операционную систему за почти пять лет с момента запуска Windows 10. Обновленное меню «Пуск» было опубликовано командой Microsoft 365.

«Живые плитки» Live Tiles (они никуда не исчезли) станут принимать фон, соответствующий выбору светлой или темной темы. Если же данные элементы графического интерфейса будут отключены пользователем, то на их месте будут отображаться новые значки «плавного дизайна» («Fluent Design») с полупрозрачным фоном.

Вид недавно запущенных программ, которые появляются в левой части меню «Пуск», также был изменен — у них пропал цветной фон.

В целом такой дизайн выглядит более приятным по сравнении с нынешним. Ожидается, что обновленное меню «Пуск» появится в Windows 10 в следующем году.