24.06.2020

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Microsoft объединяет Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола

Microsoft Skype

Корпорация Microsoft объявила об объединении Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола. Благодаря этому пользователи смогут оперативно получать обновления и улучшения независимо от того, был ли Skype загружен из Microsoft Store или же с сайта skype.com. Информация об этом опубликована на официальной странице поддержки сервиса.

Объединенное приложение будет называться Skype для Windows 10. Уже сейчас оно получило ряд улучшений, которые не были доступны ранее. Разработчики осуществили обновление параметров закрытия приложения, благодаря чему теперь можно легко выйти из Skype или же остановить его автоматический запуск при включении компьютера. Кроме того, пользователи смогут обмениваться файлами прямо из проводника, проводить видеозвонки с участием до 9 человек, изменять фон во время звонков, управлять вызовами и др.

Были удалены две функции, которые были доступны в старом приложении Skype для рабочего стола. Одна из них — возможность обмениваться сообщениями в чате или во время звонка с помощью кнопки «Поделиться», другая – это функция синхронизации списка контактов из Outlook. Вероятно, эти функции будут добавлены в объединенное приложение в скором времени.

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