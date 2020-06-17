17.06.2020

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Microsoft HoloLens 2 поступили в свободную продажу

Microsoft HoloLens 2

Компания Microsoft начала свободную продажу гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2. До настоящего момента покупателям приходилось связываться с официальным реселлером или подписываться на специальную программу для разработчиков, теперь же купить очки могут все желающие.

В комплекте предусмотрены аксессуары, в том числе кейс для транспортировки, зарядное устройство USB-C, ремни и накладки на лоб различных размеров. Приобрести все это можно и отдельно.

Стоимость гарнитуры Microsoft HoloLens 2 составляет 3500 долларов без учета налогов.

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