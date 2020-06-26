Microsoft Defender ATP теперь защищает и Android-устройства

Microsoft несколько месяцев назад пообещала выпустить фирменный антивирус Microsoft Defender ATP для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Компания выпустила бесплатную Preview-версию приложения.

Мобильная операционная система Google содержит огромное количество вредоносного программного обеспечения, включая вредоносные программы, фишинговые приложения, трояны и многое другое. Google удаляет сотни и даже тысячи приложений каждый месяц, но многие из этих опасных программ в конечном итоге попадают к пользователям.

Microsoft Defender ATP для Android решит эти проблемы. Данное приложение позволяет сканировать смартфон на наличие вредоносных программ или обнаружение попыток фишинга. Когда Microsoft Defender ATP обнаруживает вредоносное ПО, он ограничивает доступ к критически важным приложениям, таким как почтовые клиенты и приложения для онлайн-банкинга. При наличии угрозы — предупредит пользователя о сомнительных ресурсах, которые не стоит посещать.

Microsoft Defender ATP в настоящее время находится в стадии предварительного просмотра для клиентов Microsoft 365. Для всех остальных антивирус станет доступен в ближайшие месяцы.