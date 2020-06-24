Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильный компьютер нового поколения

Компании Mercedes-Benz и Nvidia объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса. С 2024 года автомобили компании Mercedes будут оснащаться системой автономного вождения и обеспечения безопасности.

Новая система будет построена на платформе Nvidia Drive. В автомобилях Mercedes-Benz будет использована платформа Orin на базе архитектуры Ampere. ПО, основанное на искусственном интеллекте, сможет самостоятельно управлять автомобилем, чтобы доставить владельца из одного места в другое.

Заводская прошивка будет обеспечивать третий уровень автономности, а улучшенное программное обеспечение позволит автомобилю самому занимать и покидать парковочное место, используя 4-й уровень автономности. Такие показатели значительно превосходят существующий уровень разработок компании Tesla.

Также обещано совершенствование функций комфорта и безопасности. Так, Nvidia Drive может отслеживать положение головы и движения глаз водителя для оценки усталости. В зависимости от предпочтений автопроизводителя, система может предупреждать водителя о необходимости отдыха звуковыми, визуальными или тактильными сигналами. Кроме этого, система может контролировать обстановку за пределами автомобиля.

Оснащенный Wi-Fi вычислительный комплекс автомобиля будет регулярно обновлять свое программное обеспечение и тем самым расширять функциональность в течение всего срока службы автомобиля.