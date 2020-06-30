MediaTek Helio G25 и Helio G35 — новые процессоры для бюджетных игровых смартфонов

Компания MediaTek официально представила процессоры Helio G25 и Helio G35, предназначенные для использования в бюджетных игровых смартфонах с поддержкой 4G/LTE.

Производством процессоров занимается компания TSMC. Применяется 12-нанометровая технология. Архитектура новинок представлена восемью ядрами Cortex-A53: их тактовая частота достигает 2,0 GHz в случае Helio G25 и 2,3 GHz в случае Helio G35. В состав чипов входит графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 650 и 680 MHz соответственно.

Оба чипа поддерживают до 6 Gb оперативной памяти LPDDR4x на частоте 1600 MHz и флеш-память eMMC 5.1, двухдиапазонные модули Wi-Fi 5 и протокол Bluetooth 5.0, FM-радио, а также спутниковую навигацию GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo.

MediaTek Helio G35 предусматривает поддержку дисплеев с максимальным разрешением 2400 х 1080, а также камер с сенсорами до 25 Мп с функцией программного размытия фона. Процессор Helio G25 позволяет задействовать лишь экраны с разрешением не более 1600 х 720 пикселей и мобильные камеры с датчиками до 21 Мп. В обоих случаях допускается использование двух модулей в конфигурации 13 Мп + 8 Мп. Новинки получили набор средств HyperEngine, призванных повысить производительность в играх.

Бренд Redmi сегодня представил модель 9A на базе Helio G25 и 9C на Helio G35, а компания Realme — C11 на Helio G35.