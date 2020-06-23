Линейка защищенных устройств Acer Enduro, предназначенных для работы в экстремальных условиях

В ходе конференции NextAcer компания Acer представила новую линейку защищенных устройств. Acer Enduro N7 — защищенный ноутбук, изготовленный из ударопрочных материалов. Устройство сертифицировано по стандартам MIL-810G и IP65, что позволяет ему выдерживать падения на твердые напольные покрытия и противостоять проникновению пыли и воды. Модель получила 14” FHD-экран с яркостью 700 нит и два аккумулятора, один из которых наделен возможностью «горячей» замены.

Acer Enduro N3 — компактный и мощный ноутбук, корпус которого дополнительно усилен для работы в экстремальных условиях. Устройство сертифицировано по стандартам MIL-STD 810G и IP53. Ноутбук способен работать до 13 часов в автономном режиме. Он оснащается процессором Intel Core i7 10-го поколения и 32 Gb оперативной памяти типа DDR4.

Acer Enduro T5 — это прочный 10-дюймовый планшет на базе операционной системы Windows 10, предназначенный для длительной работы в сложных условиях. Он оборудован аккумулятором, рассчитанным на 10 часов автономной работы с возможностью «горячей» замены. Кроме того, планшет защищен по стандартам MIL-STD 810G и IP65.

Acer Enduro T1 (ET110-31W) — это универсальный 10” планшет на базе операционной системы Windows 10, который может также выступать в качестве 10,1” ноутбука при помощи дополнительной обложки с клавиатурой. Устройство защищено по стандартам MIL-STD 810G4 и IP54.

Enduro T1 (ET108-11A) — это компактный 8” планшет на базе операционной системы Android, разработанный специально для работников розничной торговли, складских и производственных организаций. Устройство выполнено по стандартам MIL-STD 810G и IP54.

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