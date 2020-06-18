18.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиLenovo обновила рабочие станции ThinkPad P и X1 Extreme

Lenovo обновила рабочие станции ThinkPad P и X1 Extreme

Lenovo

Компания Lenovo обновила производительные устройства семейства ThinkPad, в том числе мобильные рабочие станций серии P и X1 Extreme. Одним из самых главных новшеств является использование в них новых процессоров Core и Xeon десятого поколения (Comet Lake-H).

Самым производительным устройством в модельном ряду мобильных рабочих станций является ThinkPad P1. Это практически полный аналог ThinkPad X1 Extreme, но он ориентирован в первую очередь на решение профессиональных задач. В P1 используется видеокарта NVIDIA Quadro T2000, в то время как в X1 Extreme применяется GeForce GTX 1650 Ti.

Также появилась возможность приобрести P1 и X1 Extreme с новыми UHD LCD-экранами, яркость которых составляет 600 нит. Опционально доступна комплектация устройств LTE-модемом.

Стоимость Lenovo ThinkPad P1 составит от 2019 долларов, в продажу поступит в июле. X1 Extreme также поступит в июле, но его цена пока не объявлена.

Были представлены два новых устройства — ThinkPad P15 и P17, они являются преемниками P53 и P73 соответственно. Устройства будут поставляться с батареей емкостью 94 Вт·ч, до 128 Gb оперативной памяти стандарта DDR4, накопителями объемом до 4 Tb и графикой Quadro RTX 5000.

ThinkPad P15 и P17 поступят в продажу в июле по стоимости от 1979 долларов и 2119 долларов соответственно.

Компания обновила также тонкую и легкую модель ThinkPad P15v, которая будет оснащаться процессорами Intel Comet Lake H. Устройство также поступит в продажу в июле по цене от 1349 долларов.

ТЕГИ:
SAP запустила портал SAP for Me для клиентов по всему миру
В Twitter появились голосовые сообщения
Новости по теме
VR
Lenovo анонсировала VR-гарнитуру
Планшеты
Представлен планшет Lenovo Smart
Планшеты
Lenovo выпустила два новых планш
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!