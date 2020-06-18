Lenovo обновила рабочие станции ThinkPad P и X1 Extreme

Компания Lenovo обновила производительные устройства семейства ThinkPad, в том числе мобильные рабочие станций серии P и X1 Extreme. Одним из самых главных новшеств является использование в них новых процессоров Core и Xeon десятого поколения (Comet Lake-H).

Самым производительным устройством в модельном ряду мобильных рабочих станций является ThinkPad P1. Это практически полный аналог ThinkPad X1 Extreme, но он ориентирован в первую очередь на решение профессиональных задач. В P1 используется видеокарта NVIDIA Quadro T2000, в то время как в X1 Extreme применяется GeForce GTX 1650 Ti.

Также появилась возможность приобрести P1 и X1 Extreme с новыми UHD LCD-экранами, яркость которых составляет 600 нит. Опционально доступна комплектация устройств LTE-модемом.

Стоимость Lenovo ThinkPad P1 составит от 2019 долларов, в продажу поступит в июле. X1 Extreme также поступит в июле, но его цена пока не объявлена.

Были представлены два новых устройства — ThinkPad P15 и P17, они являются преемниками P53 и P73 соответственно. Устройства будут поставляться с батареей емкостью 94 Вт·ч, до 128 Gb оперативной памяти стандарта DDR4, накопителями объемом до 4 Tb и графикой Quadro RTX 5000.

ThinkPad P15 и P17 поступят в продажу в июле по стоимости от 1979 долларов и 2119 долларов соответственно.

Компания обновила также тонкую и легкую модель ThinkPad P15v, которая будет оснащаться процессорами Intel Comet Lake H. Устройство также поступит в продажу в июле по цене от 1349 долларов.