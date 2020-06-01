Lenovo анонсировала VR-гарнитуру Mirage VR S3 с ThinkReality

Сегодня, на мероприятии VR/AR Global Summit Online Conference, Lenovo анонсировала новую VR-гарнитуру Mirage VR S3 с ThinkReality. По словам представителей компании, новинка больше ориентирована на масштабное использование в производстве, чем на геймерский сегмент.

Mirage VR S3 относится к устройствам «все в одном», то есть содержит все необходимые компоненты для работы и не требует подключения к компьютеру, создана в партнерстве с Pico Interactive.

Гаджет оснащен двумя дисплеями 4K для более четкого изображения, ручным управлением для использования с или без прилагаемого контроллера и легко моющейся гигиенической лицевой панелью. Обеспечивается угол поля зрения в 101 градус.

Гарнитура Lenovo Mirage VR S3 поддерживается программной платформой Lenovo ThinkReality, которая предоставляет корпоративным клиентам мощные инструменты управления, корпоративную интеграцию и надежный ИТ-портал, позволяющий управлять пользовательскими приложениями и устройствами.

Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч обеспечивает до трех часов автономной работы.

Lenovo Mirage VR S3 появится в продаже в третьем квартале этого года по цене до 450 долларов.