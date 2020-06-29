Lenovo анонсировала компьютеры ThinkCentre на процессорах AMD

Компания Lenovo анонсировала новые компьютеры ThinkCentre, выполненных в форм-факторе «Nano».

Самая компактная модель в линейке — ThinkCentre M75n. Она оснащается процессором AMD Ryzen Pro, твердотельным накопителем и работает под управлением Windows 10. ThinkCentre M75n можно установить в любом месте, как в офисе, так и дома. Толщина компьютера составляет 22 мм, вес – 505 гр. Компьютер оснащен портами USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Type-C Gen 2. Последний позволяет подключать ThinkCentre M75n к монитору с аналогичным разъемом с поддержкой питания напрямую. В таком случае видеосигнал, звук, данные и питание будут передаваться по единственному кабелю USB Type-C.

Модель ThinkCentre M75n IoT оснащается гибридными процессорами Athlon Silver 3050e. Объем оперативной памяти DDR4-2400 составляет 4 Gb. Новинка, как отражено в названии, предназначена для использования в сфере Интернета вещей (IoT). Это может быть сбор, хранение и обработка информации от различных датчиков, камер, подключенных устройств и пр. Компьютер заключен в корпус повышенной прочности с габаритами 179 × 88 × 34,5 мм. Вес около 720 гр. Ребристая верхняя поверхность выполняет функции радиатора для отвода тепла от электронных компонентов.

Возможна установка твердотельного накопителя M.2 SSD с интерфейсом PCIe или SATA, а также комбинированного адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас / Bluetooth 5.0 в виде модуля М.2. На фронтальную панель выведены разъемы USB 3.1 Gen2, USB 2.0, USB Type-C, два последовательных порта и 3,5-мм аудиоразъем. На задней панели расположены интерфейсы DisplayPort, USB 3.1 Gen2, USB Type-C и гнездо RJ45 для сетевого кабеля.

Кроме того, компьютер может использоваться в качестве ThinClient для платформы Work-From-Home с безопасным удаленным управлением. Чтобы осуществлять периферийные вычисления и реализовывать решения ThinClient, модель M75n IoT адаптирована для разных ОС, а также оснащена встроенной поддержкой драйверов для более старых версий ОС с целью обеспечения обратной совместимости.