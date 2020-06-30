Легендарной Diablo II исполнилось 20 лет
29 июня 2000 года компания Blizzard Entertainment выпустила Diablo II. В честь этого события разработчики подготовили несколько подарков для фанатов игры.
Blizzard опубликовала ролик Carbot Studios под названием Baal Runz 101, а также прорекламировала марафон полного прохождения Diablo II на канале MrLlamaSC. 12-часовую запись можно найти на Twitch.
Все игроки, которые запустят Diablo III после 29 июня бесплатно получат особые крылья Prime Evil Wings. Этот внутриигровой предмет меняет внешний вид героя – получить его можно, просто зайдя в игру. Кроме того, Blizzard приготовила десятидюймовый бюст Диабло ограниченной серии. Купить его можно за 140 долларов.
В начале июня Blizzard отчиталась, что продажи Diablo II превысили 15 млн. копий по всему миру.