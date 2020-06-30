«Лаборатория Касперского» усиливает защиту крупнейшей криптовалютной платформы Indacoin от мошеннических операций

Компания Indacoin, предоставляющая мгновенные покупки криптовалюты с банковских карт в более чем 170 странах, интегрировала в свою систему безопасности Kaspersky Fraud Prevention — решение для многоуровневой защиты транзакций. С его помощью Indacoin удалось обнаружить узконаправленные мошеннические схемы, а также операции, которые выполняются с помощью удаленного доступа к устройству клиента.

Компания Indacoin появилась на рынке в 2014 году и считается одним из пионеров в сфере авторизованного фиат-крипто обмена. Сегодня на этой платформе зарегистрированы более 100 криптовалют, а ежедневный оборот сервиса доходит до 310.000 тысяч долларов США.

«Криптосреда имеет ряд особенностей, но в целом Indacoin разделяет основные риски финансовых институтов: безопасность карт и платежных данных, надежность личных аккаунтов пользователей и сохранность средств клиентов. Однако классические методы борьбы с кибермошенничеством в сегменте криптовалют и цифрового банкинга не всегда работают: злоумышленники очень быстро реагируют на развитие технологий и создают новые сценарии атак. Решение Kaspersky Fraud Prevention помогло вывести систему безопасности Indacoin на принципиально иной уровень, позволяя платформе быть на шаг впереди злоумышленников и обезопасить клиентов», — говорит Анвар Сидоров, директор по работе с партнерами Indacoin.

Одна из обязательных процедур для участников сделок через Indacoin — верификация личности, поэтому особое внимание уделяется безопасности персональных данных. К тому же защитные механизмы Indacoin должны соответствовать высочайшим международным стандартам и политике конфиденциальности более 170 стран и в то же время не препятствовать скорости обработки транзакций. Учитывая все эти вводные, компания создала комплексную систему по предотвращению мошеннических операций, ключевым компонентом которой стало решение Kaspersky Fraud Prevention. Он обеспечивает многоуровневую защиту онлайн-платежей на всех этапах транзакции вне зависимости от типа используемого устройства. Платформа включает в себя серверные решения для распознавания серых схем при обработке платежей, инструментарий для создания собственных защитных механизмов, а также средства мониторинга и контроля аномалий, что позволяет организациям предотвращать подозрительную активность на ранней стадии.

«Рынок криптовалют — это молодая и инновационная сфера, в системе ее регуляции существует немало слепых зон, которыми пользуются злоумышленники. Решение Kaspersky Fraud Prevention доказало эффективность предотвращения мошеннических действий, не замедляя скорость проведения операций и сохраняя позитивный пользовательский опыт, — комментирует Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention. — Использование нашего решения уже в первый месяц повысило эффективность работы системы безопасности на 38%. Самым заметным результатом стало выявление операций, которые создаются с помощью удаленного доступа к компьютеру или смартфону клиента».