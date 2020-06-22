«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность гейминг-платформы FIDE Online Arena

«Лаборатория Касперского» защитит от киберугроз разработанную компанией World Chess платформу FIDE Online Arena. Она предоставит миллионам игроков в шахматы по всему миру возможность заработать официальный онлайн-рейтинг FIDE и получить онлайн-титул мастера или гроссмейстера.

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели оценку безопасности платформы для выявления возможных уязвимостей и разработали ряд рекомендаций для повышения уровня ее защищенности. Кроме того, «Лаборатория Касперского» оградит гейминг-платформу от DDoS-атак, анализируя загрузку сайта с помощью разных техник, которые помогают вовремя заметить активность злоумышленников и применить механизмы фильтрации трафика. Важная особенность этого решения для World Chess — экспертное подтверждение атак и методик подавления, которое позволяет достигнуть крайне низкой доли ложных срабатываний. Это означает, что легитимные пользователи смогут получить доступ к порталу даже во время атаки.

«Поскольку все крупные спортивные мероприятия отложены, миллионы любителей спорта переключились на онлайн-игры. На это обратили внимание и злоумышленники. Хакеры используют разные типы вредоносного ПО для атак на игровые платформы, чтобы красть пароли и логины, внутриигровые товары или получать доступ к банковским счетам. Запуск платформы FIDE Online Arena — это большой шаг в развитии шахмат, и мы гордимся тем, что будем защищать тысячи пользователей, которые стремятся получить титул гроссмейстера», — говорит Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

С 2017 года «Лаборатория Касперского» поддерживает организатора турниров чемпионского цикла World Chess, а также его партнеров в области информационной безопасности. Компания предоставляет свои защитные решения для FIDE, национальных шахматных федераций и игроков, а также проводит для них тренинги по кибербезопасности.

В конце 2016 года «Лаборатория Касперского» стала спонсором самого молодого гроссмейстера в истории шахмат и вице-чемпиона мира Сергея Карякина. Кроме того, с 2012 года компания поддерживает участие в международных турнирах молодых шахматистов Андрея Цветкова и Михаила Антипова.