Космический корабль Starship является главным приоритетом SpaceX

Компания SpaceX 31 мая успешно запустила космический корабль Crew Dragon с мыса Канаверал (Флорида, США) с двумя астронавтами NASA на борту. Теперь для компании основным приоритетом на ближайшее будущее остаются вовсе не пассажирские перевозки на околоземную орбиту, а куда более масштабный проект, пишет CNBC.

«Пожалуйста, считайте, что сегодня главным приоритетом SpaceX, помимо того, что он позволит снизить риск, связанный с возвращением Crew Dragon, остается Starship. Продвижение его строительства должно произойти резко и немедленно», — обратился в открытом письме к сотрудникам компании Илон Маск.

Кроме того, Маск намерен поспособствовать тому, чтобы часть сотрудников SpaceX перебралась в город Бока Чика, где ведутся работы над Starship. В частности, желающим «провести много времени в Бока Чика» и помочь проекту будет предоставлен самолет компании.

Сейчас SpaceX работает над многоразовой системой для межпланетных полетов, представленной сверхтяжелой ракетой Super Heavy и космическим кораблем Starship. Ожидается, что обе ступени будут способны осуществлять самостоятельную посадку, а также окажутся пригодны для многократных полетов. Starship в перспективе планируется использовать для транспортировки людей на Луну и Марс. Он сможет доставлять на низкую околоземную орбиту более 100 тонн груза.

Недавно протестированный прототип Starship SN4 получил серьезные повреждения в результате взрыва, вызванного утечкой метана. Тем не менее SpaceX уже подготовила новый испытательный стенд, а сборка Starship SN5 подходит к концу. Параллельно компания приступила к работам над очередной версией прототипа.