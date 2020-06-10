Компания Acronis заключила партнерство с профессиональным футбольным клубом Atlético de Madrid, став его официальным партнером по киберзащите

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, объявила о заключении партнерства с Atlético de Madrid — одним из величайших футбольных клубов не только Испании, но и всего мира, обладателем 10 наград Ла Лиги, 10 Кубков Испании, 8 международных наград и занимающим второе место в рейтинге клубов UEFA. В качестве официального партнера по киберзащите Acronis предоставит команде комплекс услуг и решений, направленных на предотвращение потери данных и снижение рисков, включая резервное копирование, аварийное восстановление, синхронизацию файлов и обмен ими. Защита будет распространяться на сотни рабочих станций, серверов и облачных хранилищ.

Директор по развитию цифровых технологий Atlético de Madrid Рене Абрил считает, что это партнерство поможет вывести клуб на новый уровень: «Спорт, и особенно футбол, уже долгие годы во многом полагается на новые технологии. Различные клубы стараются собирать и использовать данные об играх, не забывая при этом, что важнее всего остается спорт как таковой. Наш новый стадион оснащен множеством различных датчиков, а генерация данных – это один из столпов нашего плана трансформации. Acronis предлагает нам безопасность и защиту данных от любых угроз».

Решения Acronis разработаны на основании Пяти векторов киберзащиты — обеспечения сохранности, доступности, конфиденциальности, подлинности и безопасности данных (SAPAS). Решения, спроектированные на основании этой концепции, объединяют в себе безопасность и простоту доступа к данным, поэтому организации могут быть уверены в том, что их информация останется конфиденциальной и подлинной.

Одним из решений, которым воспользуется Atlético de Madrid, является Acronis Cyber Protect Cloud: оно обеспечивает резервное копирование и восстановление, защиту от вредоносных программ, а также безопасность и управление с единой консоли.

Директор по партнерским каналам продаж Acronis Алессандро Перотти отмечает, что верит в концепцию SAPAS и считает, что синергия является важным аспектом современной киберзащиты: «Если у вас одно решение для защиты от вредоносных программ, другое для резервного копирования и т. д., то даже если каждое решение в отдельности выполняет свои функции, вы в конечном счете получаете лоскутное одеяло из инструментов защиты. В защите возникают пробелы, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Единый унифицированный подход Acronis не только устраняет эти пробелы, но и упрощает защиту данных, так как все управляется через единую консоль».

Помимо предоставления решений в области киберзащиты, Acronis будет участвовать в совместных проектах с Atlético de Madrid.

«Для любой современной спортивной команды данные являются ключевой ценностью, – подчеркивает Перотти. — Мы гордимся тем, что имеем возможность не только защитить данные Atlético de Madrid, но и помочь в анализе этих данных».

О заключении партнерства было официально объявлено на виртуальном мероприятии. На нем представители Acronis выразили свою поддержку команде в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Более подробная информация о спортивном партнерстве Acronis представлена на сайте https://acronis.sport.