17.06.2020

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Компания Acronis стала официальным партнером АФК «Аякс» по киберзащите

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Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, и прославленный голландский футбольный клуб АФК «Аякс» подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. В качестве официального партнера АФК «Аякс» по киберзащите Acronis примет деятельное участие в работе спортивных комплексов «Аякс» — De Toekomst и Johan Cruijff ArenA. Компания Acronis предоставит АФК «Аякс» доступ к новейшим решениям в сфере киберзащиты, которые позволят оптимизировать рабочие процессы, тем самым улучшив результаты команды как на поле, так и за его пределами.

Эдвин ван дер Сар, генеральный директор АФК «Аякс», подчеркнул: «Для нас как для футбольного клуба и организации данные и информация приобретают всё большую важность. Поэтому безопасность и конфиденциальность данных выходит на первый план. Компания Acronis является надежным и компетентным партнером в вопросах обеспечения защиты, доступа и сохранности данных. Acronis примет участие в работе De Toekomst, колыбели нашего клуба, где собирается и хранится значительное количество данных, в эксплуатации стадиона Johan Cruijff ArenA, а также в спортивных и бизнес-мероприятиях нашего клуба по всему миру. Опыт Acronis в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения поспособствует дальнейшей оптимизации нашей деятельности».

Решения Acronis разработаны на основании пяти векторов киберзащиты — обеспечения сохранности, доступности, конфиденциальности, подлинности и безопасности данных (SAPAS). Это значит, что решения Acronis гарантируют не только достоверность и защиту данных, но и легкий доступ к ним, благодаря чему обеспечивается непрерывность повседневной работы организации.

Проекты в области ИИ и машинного обучения помогут клубу проводить анализ имеющихся данных и на основе полученных выводов принимать решения, касающиеся как игры, так и деловой активности. Компания Acronis занимается рядом проектов в сфере исследований и разработок ИИ и машинного обучения, подробности совместного проекта с АФК «Аякс» будут опубликованы позднее.

Из-за пандемии COVID-19 многие переходят на удаленную работу, поэтому для организаций вопросы киберзащиты актуальны как никогда, ведь сотрудники зачастую работают из дома, используя незащищенные системы и сети. Компания Acronis предлагает в том числе и решения для защиты таких систем, например, Acronis Cyber Protect: это решение обеспечивает защиту облачных хранилищ, резервное копирование и аварийное восстановление данных, защиту от вредоносного ПО, доступ и управление данными. Acronis Cyber Protect является универсальным решением, которое обеспечивает все аспекты киберзащиты, а также позволяет управлять данными в удаленном режиме.

Член совета директоров и старший вице-президент Acronis Ян-Яап Ягер отметил: «Мы верим в важность формирования технологического партнерства со спортивными командами. Что касается сбора данных, АФК «Аякс» находится в авангарде, и наше сотрудничество направлено на осуществление анализа этих данных с тем, чтобы использовать результаты в принятии спортивных и деловых решений команды и организации в целом. Мы гордимся нашим партнерством с АФК «Аякс» в рамках проекта по обеспечению киберзащиты и программы #CyberFit. Это сотрудничество дает нам возможность продемонстрировать наши возможности как АФК «Аякс», так и всей партнерской сети клуба».

Чтобы узнать больше о спортивных партнерствах Acronis, посетите сайт https://acronis.sport

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