23.06.2020

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Китаю больше не нужна американская система навигации GPS

GPS

Система «Бэйдоу-3» с глобальным покрытием, стоимостью в 10 млрд. долларов, позволит КНР больше не зависеть от принадлежащей США системы навигации GPS (Global Positioning System), пишет BBC. Запустив последний из 35 спутников навигационной системы «Бэйдоу-3», Китай сделал еще один шаг к статусу ведущей космической державы.

Запуск планировался на прошлую неделю, но был перенесен из-за технических неполадок ракеты-носителя, обнаруженных во время предстартовых испытаний. Сегодня утром он успешно состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

Третья версия китайской Beidou Navigation Satellite System (BDS) создает альтернативу российской системе ГЛОНАСС, европейской Galileo и американской GPS. К 2035 году Пекин планирует запустить более доступную и интегрированную навигационную систему, ядром которой станет BDS.

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