Китай строит в Тибете самый высокогорный в мире облачный дата-центр

Китайские государственные СМИ сообщили о завершении первого этапа строительства ЦОД в Лхасе (Lhasa), административной столице Тибетского автономного района. Утверждается, что это будет самый высокогорный в мире облачный дата-центр.

Планируется, что новый ЦОД в Тибете будет полностью построен в течение следующих пяти–шести лет. Стоимость проекта составит около 1,7 млрд. долларов. Весь комплекс займет площадь в 645 тыс. м2. Он будет включать несколько зданий общей площадью в 400 тыс. м2.

Объект начнет пробную эксплуатацию, чтобы выйти в дальнейшем на бесперебойную работу. Управлять ЦОД и осуществлять надзор за строительством будет частично принадлежащая государству технологическая компания Tibet Ningsuan Technology Group.

По словам чиновников, на этом объекте будет размещено 70 тыс. серверных шкафов, и, как ожидается, его выручка будет составлять примерно 1,7 млрд. долларов в год. В 2018 году китайский гигант электронной коммерции Alibaba подписал соглашение с Ningsuan, согласно которому он будет предоставлять облачные услуги на базе построенного ЦОД.

Новый ЦОД строится в рамках госпрограммы «Пояс и дорога» (Belt and Road), ранее известного как «Новый шелковый путь» (New Silk Road).