Kioxia представила новые SSD-накопители серии Exceria

Компания Kioxia (ранее Toshiba Memory) объявила, что с 30 июня начнутся продажи новой серии твердотельных накопителей Exceria, рассчитанных на использование в ПК, ноутбуках и ультрабуках.

Kioxia выпустит 2,5-дюймовые накопители Exceria SATA SSD (Upgrader), версии в формате NVMe M2 Exceria SSD (Mainstream) и Exceria Plus SSD (Enthusiast).

Линейка Exceria SATA SSD представлена тремя моделями на 240, 480 и 960 Gb. Толщина накопителя всего 7 мм, а оперативность передачи обеспечивает интерфейс SATA 3.0. Все версии поддерживают 555 МБ/с скорость чтения, а записи — 540 МБ/с. Параметр IOPS для версии 240 Gb составляет 79K/87K, для версии 480 Gb — 82K/88K, 960 Gb — 81K/88K.

Линейка Exceria SSD представлена накопителями в формате NVMe M.2 (M.2 2280) с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4/NVMe 1.3.

Анонсировано 3 версии: 250 и 500 Gb, 1 Tb. Младшая версия поддерживает чтение 1700 МБ/с и запись 1200 МБ/с, IOPS — 200K/2900 IOPS. Версии с вместимостью 500 Gb и 1 Tb поддерживают скорость на уровне 1700/1600 МБ/с, произвольного чтения и записи — 350K/400K IOPS.

Линейка продуктов Exceria Plus SSD будет выпущена в аналогичном форм-факторе с интерфейсами PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3. Будут предложены версии на 500 Gb, 1 и 2 Tb.

Младшая версия обеспечивает скорость чтения 3400 МБ/с, записи — 2500 МБ/с при скорости произвольного чтения и записи 420K/570K IOPS. Старшие версии работают быстрее: последовательное чтение и запись — 3400 МБ/с и 3200 МБ/с, произвольное чтение и запись — 680K/620K IOPS.