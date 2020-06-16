16.06.2020

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Kioxia анонсировала первые твердотельные накопители с интерфейсом SAS 24G

Kioxia

Компания Kioxia (ранее Toshiba Memory) анонсировала твердотельные накопители серии PM6, предназначенные для серверов и хранилищ. Устройства типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SAS 24G, то есть с поддержкой скорости 22,5 Гбит/с на одну линию. По словам компании, это первые в мире SSD с интерфейсом SAS 24G.

В накопителях используется 96-слойная флеш-память BiCS FLASH 3D TLC производства Kioxia. Скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с, что более чем вдвое превосходит показатели существующих SSD с интерфейсом SAS. Максимальный объем накопителей составляет 30,72 Tb. Предусмотрено конфигурирование портов: можно выбрать один широкий порт или два узких порта для более высокой доступности.

Накопители PM6 выпускаются в трех разновидностях:

  • Read Intensive (1 DWPD3) – для рабочих нагрузок с преобладанием операций чтения;
  • Mix Use (3 DWPD) – для смешанных рабочих нагрузок;
  • Write Intensive (10 DWPD) – для рабочих нагрузок с интенсивной записью.

Контроллер накопителя поддерживает многопоточную запись, что должно положительно сказаться на ресурсе. Также стоит отметить поддержку очистки с мгновенным стиранием (SIE), самошифрование TCG Enterprise (SED) и сертификацию FIPS 140-2.

 

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