Kioxia анонсировала первые твердотельные накопители с интерфейсом SAS 24G

Компания Kioxia (ранее Toshiba Memory) анонсировала твердотельные накопители серии PM6, предназначенные для серверов и хранилищ. Устройства типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SAS 24G, то есть с поддержкой скорости 22,5 Гбит/с на одну линию. По словам компании, это первые в мире SSD с интерфейсом SAS 24G.

В накопителях используется 96-слойная флеш-память BiCS FLASH 3D TLC производства Kioxia. Скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с, что более чем вдвое превосходит показатели существующих SSD с интерфейсом SAS. Максимальный объем накопителей составляет 30,72 Tb. Предусмотрено конфигурирование портов: можно выбрать один широкий порт или два узких порта для более высокой доступности.

Накопители PM6 выпускаются в трех разновидностях:

Read Intensive (1 DWPD3) – для рабочих нагрузок с преобладанием операций чтения;

Mix Use (3 DWPD) – для смешанных рабочих нагрузок;

Write Intensive (10 DWPD) – для рабочих нагрузок с интенсивной записью.

Контроллер накопителя поддерживает многопоточную запись, что должно положительно сказаться на ресурсе. Также стоит отметить поддержку очистки с мгновенным стиранием (SIE), самошифрование TCG Enterprise (SED) и сертификацию FIPS 140-2.