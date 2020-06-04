Как STEP IT Academy справилась с переходом на дистанционное образование

Пандемия COVID-19 не оставила без внимания ни одну сферу жизни. Ситуация в мире показала уровень потребность всех без исключения видов деятельности в цифровой инфраструктуре. Необходимость в большом количестве IT специалистов стала еще более острой.

STEP IT Academy как один из ведущих поставщиков кадров в сфере IT в Азербайджане просто не могла позволить себе длительную паузу в образовательном процессе. Было принято решение в кратчайшие сроки трансформировать очные занятия в Академии на дистанционные, с сохранением качества.

Три основных элемента онлайн трансформации:

Технологическое решение

Потребность в дистанционном образовании возникла у всех учреждений. Были рассмотрены десятки различных инструментов, но они не подходили под наш формат. Если школы и университеты ограничивались звуком и изображением, для образования в STEP IT Academy этого недостаточно. Инструмент должен иметь связь с LMS (Learning Management System), где выдаются домашние задания, оставляются отзывы как со стороны педагогов, так и со стороны студентов.

На помощь пришел Microsoft — давний академический партнер STEP IT Academy и инструмент Microsoft Teams. У каждого студента нашей Академии при поступлении автоматически открывается доступ к образовательным продуктам Microsoft, а также Teams.

Еще до старта дистанционных занятий были проведены тренинги для наших педагогов по использованию сервиса Teams, а после этого педагоги провели базовую подготовку для студентов. Это было легко, так как студенты уже долгое время работали с нашим электронным дневником — MyStat.

На сегодняшний день занятия в Академии проводятся в тандеме этих двух технологических решений.

Контроль качества образования

Помимо трансформации для студентов, большим испытанием для Академии стала и трансформация педагогов, которые за 3 года привыкли работать в аудитории, держать зрительный контакт со слушателем и многие другие плюсы живого общения. Для этого мы провели ряд тренингов для педагогов, где учились преподавать, не видя класс, уметь дистанционно навести порядок и удерживать внимание на протяжении урока.

Помимо самих педагогов, на уроках были необходимы дополнительные глаза и уши. Мы приняли решение, подключить к контролю учебы остальных сотрудников академии, полностью проверяя каждый урок по разработанному чек-листу.

Ответственность и помощь родителей

Роль самих студентов и родителей в процессе обучения неоценима. Качественное образование — наша главная цель. Поэтому мы попросили студентов и родителей посодействовать педагогам во время уроков. С помощью опыта зарубежных филиалов академии, которых пандемия коснулась раньше, был разработан свод рекомендаций для студентов и родителей для извлечения максимальной пользы от дистанционных занятий.

К сожалению, несмотря на все усилия академии около 25% студентов не смогли начать дистанционное обучение. Это связано прежде всего с отсутствием доступа к скоростному интернету, современной компьютерной технике либо просто отсутствие изолированного и тихого помещения дома, для посещения занятий.

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Мы попросили наших студентов поделиться своим мнением о дистанционных занятиях в Академии, не скрывая ни позитивных, ни негативных сторон.

Поначалу я думала, что мне будет сложно, чисто исходя из личного подхода к обучению. Но после посещения пары уроков я поняла, что это абсолютно нормально, даже в этом есть свои огромные плюсы, например, пересматривать уроки пока полностью не освоишь. Учитывая то, что десятки тысяч людей обучаются программированию самостоятельно онлайн, очевидно, что это реально, а когда педагоги — мастера своего дела, это упрощает работу вдвойне.

Положительная сторона дистанционного образования в том, что уроки записываются и можно смотреть сколько угодно и когда угодно. это очень удобно. Минус же в том, что невозможно оставаться сосредоточенной в течении всего урока, периодически ловишь себя на второстепенных мыслях.

Самая главная разница дистанционного и очного обучения в том, что в академии есть своя атмосфера, очень приятная. Общаешься с ребятами, обсуждаешь ошибки, легче бывает задавать свои вопросы и сосредотачиваться в целом. В домашней атмосфере сложновато вливаться во все это. Но Академия справилась со своей задачей на отлично!

Честно говоря, как и всем, мне было интересно, каким будет дистанционное обучение. Смогу ли я учиться или нет? Но так как мы завершали блок тем по сетям, посоветовались с группой и приняли предложение начать дистанционные занятия. У нас уже были накоплены определенные знания, а тема CCNA-4 не предусматривала особой практики, поэтому мы решили согласиться. Иначе мы бы отказались бы от дистанционного обучения.

Каждый из нас живет в разных частях Баку. Мы тратим минимум 2-3 часа на дорогу в академию и обратно. Теперь мы можем проводить больше времени на занятиях находясь дома.

Недостатком в целом является то, что мы отдалились от реального оборудования. Представители других направлений, например, программисты были более позитивны, потому что их задачей является писать программы на компьютере: дома или в академии — не большая разница. Но мы работали на оборудовании через каждые 2-3 урока и делали очень много практических занятий. Наша подготовка к экзамену оказалась слабее чем раньше, потому что за неделю до экзамена мы занимались с ребятами в группах и работали с реальным оборудованием.

Во время очных занятий каждый из нас был ответственным и активным. На дистанционном же образовании активность уменьшилась, в сравнении с обычными уроками. Наши учителя справились со своей задачей на отлично, будь то очное или дистанционное обучение.

Конечно, первоначально, новость об экстренном переходе на дистанционное обучение заставила меня замереть, так как такая практика у меня впервые. Но когда все вошло в ритм, я даже начала находить в нем определенные преимущества. Конечно, не хватает стен Академии и общения внутри, но всегда неплохо обзавестись новым опытом.

Для меня преимуществом стало, в первую очередь, доступность и возможность получать образование независимо от местоположения, возможность учиться, не выходя из дома. Также, одним из плюсов является шанс пересмотреть урок, если упустишь какой-либо момент или возникнут какие-либо трудности во время самостоятельных занятий.

Всегда нужна хорошая техническая оснащенность. Периодически возникают проблемы со связью либо неполадки с компьютером. Не знаю можно ли назвать это отрицательной стороной. Думаю, отсутствие очного общения между студентом и преподавателем, а также между студентами является основной разницей между дистанционным и очным образованием. Все-таки, видеоконференции, не заменят реального общения и обстановки внутри академии.

Академия отлично справилась с задачей перехода на дистанционное обучение. Очень оперативно были созданы все условия для восстановления занятий и устранены все препятствия на пути к их качественному проведению.

Я хорошо принял переход. Потому что эта мера снижает вероятность заражения среди студентов до нуля и влияет на дальнейшее развитие дистанционного обучения. Это прекрасная возможность для студентов, живущих в отдаленных районах, комфортно учиться дома, не приходя в академию.

Думаю, что негативной стороной дистанционного обучения является недостаток общения с преподавателем. Иногда для решения проблемы с домашним заданием требуется помощь учителя, но количество учеников в группе и время урока не позволяют этого.

Самая большая разница между очным и дистанционным образованием заключается в мотивации к образованию. На очном обучении можно общаться с сокурсниками, учителями, можно сразу попросить помощи у друзей. Но несмотря на это дистанционное обучение мне нравится.

Считаю по началу у Академии были сложности с дистанционным образованием. Но постепенно стали появляться улучшения. Думаю, если у нас было собственное приложение для удаленной работы было бы намного интересней.

itstep.az