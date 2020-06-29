Итоги второго регионального форума IDC Digital Reload Forum

24 июня международная аналитическая компания IDC провела онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum, Back to the Future Part II. В форуме приняли участие более 300 руководителей и специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, руководителей бизнес-подразделении и HR-директоров из тринадцати стран — от Монголии до Беларуси, ¬ включая участников из регионов Центральной Азии и Кавказа.

Большинство ИТ-директоров и руководителей бизнес-подразделений справились с первыми вызовами пандемии COVID-19. Многим компаниям в той или иной степени удалось перевести сотрудников на удаленную работу и оптимизировать процессы управления в новых условиях. Этим вопросам мы посвятили первую часть форума в мае. Но что ждет нас в 2021 году? Каковы будут роль и приоритеты ИТ?

«Во втором полугодии во многих организациях начинается планирование на следующий год: формирование бюджета, решения по персоналу, вопросы о выборе технологических решений, которые потребуются в 2021 году, — отметил, открывая мероприятие, вице-президент IDC в Центральной Азии Андрей Беклемишев,. — Мы решили заглянуть в будущее, что нас ждет через 6 месяцев, но самое главное определить, что мы должны сделать за эти оставшиеся 6 месяцев, для того чтобы подготовиться к 2021 году».

Главный советник по цифровому лидерству IDC Марк Дауд рассказал, что мы переживаем этап замедления экономики, который приведет к рецессии. Но компании не должны забывать о возвращении к росту. Им необходимо быть готовыми к тому моменту, когда станет жизненно важным ускорить темп роста и обогнать других. Поэтому цифровые технологии будут приобретать еще большее значение в будущем.

Свои рекомендации для ИТ-директоров дали участники панельной дискуссии Дмитрий Салов, менеджер по внедрению программ и проектов ИТ, North Caspian Operating Company и Василь Мельничук, Head of Technology, Access Microfinance Holding AG.

Дмитрий Салов порекомендовал наращивать мобильность пользователей, поскольку ситуация с COVID-19 быстро не исправится, обеспечивать их безопасность, увеличивая бюджеты на ИБ, поскольку растет периметр компании, повышается количество точек проникновения и возникает риск потери данных. Не менее важно обеспечить возможность коллективной работы пользователей. «Сейчас золотое время для ИТ-директора, потому что есть возможность показать, что ИТ является не просто центром затрат, а может по-настоящему обеспечивать решения задач бизнеса, принести ценность для организаций за счет быстрого и качественного внедрения ИТ-инструментов, при это роль CIO в компании будет повышаться», — подытожил эксперт.

Василь Мельничук добавил, что сейчас очень важно иметь мышление стартапа. Он посоветовал аудитории приветствовать эксперименты, не бояться ошибок и извлекать уроки из ошибок как можно раньше. Василь посоветовал не увлекаться проприетарными решениями, а пробовать решения с открытым исходным кодом и инфраструктуру как код, хранить данные в облачных средах. Также эксперт призвал ИТ-директоров не практиковать обычно болезненный переход со одних учетных систем на другие, а обустраивать API и использовать интеграционные платформы, поскольку у интеграционных технологий большое будущее, причём как в технологическом, так и в бизнес-ориентированном аспекте.

Конференция состоялась при поддержке международных лидеров ИТ-индустрии: «Лаборатории Касперского», VMware, DELL Technologies совместно с SDC, Fortinet и Balasys.

Информационную поддержку форуму оказали интернет-порталы ALFA.KZ и HIREBEE, информационные порталы Info City, ICT News и «Первый Банковский! — Banker.kz», телеграмм-канал REAL DIGITAL.