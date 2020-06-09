Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции

Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете и официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов, рассуждают о том, как изменилось поведение азербайджанских школьников в интернете и какие уроки из дистанционного обучения стоит извлечь родителям и учителям.

В период пандемии COVID-19 у всех жителей планеты изменился привычный образ жизни. Стал другим распорядок дня и у детей. Они, как и взрослые, оказались в весьма непростой ситуации. Проведение школьных уроков в привычном формате оказалось невозможным, поэтому учащиеся стали заниматься онлайн. Это вынужденная мера была принята для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а забота о здоровье детей — высший приоритет.

По всему Азербайджану переход на дистанционный режим обучения проходил по-разному и не за один день. Для всех регионов «удлинили» весенние каникулы, предоставив учителям небольшой период для адаптации образовательных программ под новые реалии. Независимо от региона или конкретной школы, можно сказать, что переходить в дистанционный формат обучение пришлось в спешном порядке.

Как изменилось поведение детей в интернете

Если говорить сайтах, которые посещали школьники в Азербайджане, по данным «Лаборатории Касперского», одной из самых популярных остается категория «Интернет-коммуникации и средства общения» (социальные сети, включая «ВКонтакте», Instagram и TikTok, мессенджеры и так далее).

Также, согласно данным «Лаборатории Касперского», в течение последних 12 месяцев увеличилась доля ресурсов с компьютерными играми среди общего числа сайтов, на которые заходили дети в Азербайджане. Стоит отметить и то, что юные пользователи стали больше интересоваться актуальной повесткой и заходить на новостные порталы.

Неудивительно, что из-за необходимости непрерывно находиться дома и учиться дистанционно дети стали больше времени проводить в сети. Кроме того, в период самоизоляции школьники испытывают живую потребность в общении со своими одноклассниками и друзьями, это вполне нормальное желание. Кроме учебных вопросов, дети могут обсуждать сериал, компьютерную игру или новый выпуск популярного блогера.

Какие уроки нужно извлечь учителям из дистанционного обучения

Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности предлагает учителям обратить внимание на следующие рекомендации:

При переходе на дистанционное обучение огромная нагрузка легла на персонал, который осуществляет техническую поддержку образования. В обычном режиме эту функцию выполняют учителя информатики: получается, на их плечи легла основная работа по организации такого обучения. Так или иначе, всем педагогам за этот период пришлось осваивать инструменты онлайн-образования в ускоренном режиме. У них практически не было времени на то, чтобы детально освоить все особенности обучения в онлайн-среде. Ведь при подготовке курса нужно учитывать ряд различных факторов. При правильном подходе такой курс способен помочь существенно выиграть время, а при ошибках в проектировании, наоборот, резко увеличить объем работы для учителя. Опыт перехода обучения в формат онлайн-курса привел к выводам о том, что необходимо:

Учитывать количество обучающихся в группе. Лекционные занятия, которые объясняют новый материал, можно проводить для больших групп. Это избавляет учителя от объяснения материала каждому классу в отдельности. Занимаясь в маленьких группах, можно больше внимания уделять практическим аспектам решения задач или посвятить это время на ответы на возникающие вопросы.

Сохранять записи занятий и размещать их в облаке или на сервере в школе. Материал также пригодится, когда образование вновь вернется в офлайн-формат. К примеру, записи потребуются тем учащимся, которые по каким-либо причинам пропустили занятие, у них всегда будет возможность изучить материал. Необходимо хранить такие записи в надежном месте, доступ к которому есть только у авторизованных пользователей. Карта памяти или внешний жесткий диск — это не всегда хорошее решение, так как их можно потерять или само устройство способно сломаться.

Определить, какую роль выполняют учащиеся на занятии. От этого зависит выбор инструментов, которые учитель будет использовать на своем уроке. Школьники могут только слушать или предполагаются ответы на вопросы прямо во время занятия? Будут ли выставляться отметки и каким образом?

Составить тематическое планирование в самом начале занятий и отмечать уже пройденный материал. Это помогает фиксировать результаты обучения и корректировать прохождение программы.

Обязательно установить формат обратной связи. Важны комментарии и пожелания от всех участников образовательного процесса. Нужно учитывать мнение не только учащихся, но и их родителей, а также коллег-учителей. Синхронизация действий всех участников образовательного процесса поможет построить эффективный курс.

Использовать надежное защитное решение и держать его включенным. Если рассылка вредоносных файлов или фишинговых писем происходит с аккаунта учителя, вероятность того, что большинство детей поверят в неподдельность этого сообщения, очень высока.

Что стоит учитывать родителям при онлайн-обучении

Рекомендации по использованию программ и по соблюдению мер кибербезопасности дает официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, Мушвиг Мамедов:

Как и сами дети, их родители столкнулись с ситуацией неопределенности и совершенно новыми условиями существования. Режим самоизоляции обязал многих взрослых работать удаленно и при этом уделять должное внимание воспитанию и образованию детей, которые продолжили обучение на дому. Психологи советуют сохранять привычный режим обучения школьников, например будить ребенка как минимум за час до начала занятий. А я предлагаю посмотреть на проблему онлайн-обучения под другим углом — с точки зрения кибербезопасности. Разберемся, что мы вынесли из дистанционного образования и как родителям не повторять ошибок в будущем:

В условиях самоизоляции особенно важно держать включенным антивирус. При дистанционном обучении домашние задания нередко присылались в виде вложений к письмам и ссылок на веб-ресурсы. Все это могло усыпить бдительность детей и сделать их гораздо более уязвимыми к спаму и фишингу: письмо без темы и текста с вредоносным вложением могло быть открыто.

Программы, необходимые для онлайн-обучения детей, нужно устанавливать только из официальных источников. Если необходим платный софт, не следует искать его пиратскую версию. Лучше обсудить с учителем возможность скачивания его бесплатного аналога.

Если для учебы понадобился удаленный доступ к рабочему столу, такую программу надо немедленно удалить, как только потребность в ней исчезнет.

В условиях онлайн-обучения, когда ребенку зачастую приходится использовать веб-камеру и микрофон, ему нужно обеспечить комфортное рабочее место. Используйте виртуальный фон или фокусировку, так вы будете уверены, что ничего лишнего не попадет в камеру во время онлайн-занятий.

Родителям также важно участвовать в дистанционном обучении школьников и следить за временем, которое дети проводят за устройствами, корректируя его в соответствии с новыми реалиями.

Какие программы использовать учителям для проведения видеоуроков

Для проведения видеоконференций есть множество различных приложений, но не так просто выбрать одно универсальное, которое бы подходило под все форматы занятий. Все подобные сервисы имеют свои достоинства и недостатки, приведу в пример некоторые из программ:

Microsoft Teams позволяет организовывать и проводить онлайн-мероприятия, хранить файлы, планировать задачи, совместно редактировать документы и так далее.

Zoom — это популярная сегодня программа для организации онлайн-конференций, предоставляющая возможностью демонстрировать экран. Ее бесплатная версия позволяет проводить лишь 40-минутную онлайн-встречу. Кроме того, эта программа, как и многие другие сервисы, требует соблюдения ряда мер кибербезопасности.

Discord представляет собой мессенджер для ведения собственного канала, организации и проведения видеоконференций с демонстрацией экрана.

Google Meet обладает широким спектром возможностей для организации онлайн-мероприятий, хранения файлов и совместного редактирования документов.

Какие меры кибербезопасности соблюдать при проведении онлайн-уроков

Популярный в нынешних условиях сервис для проведения видеоконференций Zoom уже привлекал внимание экспертного сообщества из-за некоторых проблем, связанных с его безопасностью. При этом в компании Zoom успешно справляются с резким ростом нагрузки и оперативно реагируют на различные инциденты информационной безопасности. Чтобы школьные учителя могли максимально эффективно и защищенно проводить видеоуроки с помощью этой программы, я рекомендую им придерживаться следующих правил:

Защищайте каждую конференцию паролем и не делитесь ссылками на нее в социальных сетях;

Включите «комнату ожидания», чтобы к конференции могли присоединиться только те, чье участие вы одобрите как организатор встречи;

Защитите свою учетную запись надежным паролем (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

Скачивайте программу только с официального сайта zoom.us, а приложения для мобильных устройств — из магазинов App Store или Google Play;

Перед уроком проверьте настройки демонстрации экрана — определите, кто может демонстрировать экран и разрешена ли одновременная демонстрация экранов нескольких участников. Эти функции лучше совсем отключить, если презентацию будет показывать только учитель;

Попросите учеников использовать свои реальные имена и фамилии в ходе видеоурока.

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Вынужденная самоизоляция изменила поведение детей в интернете и показала, что дистанционное обучение обладает своими особенностями и нужно быть готовым к тому, чтобы пройти подобное испытание с минимальными потерями для качества образования. А главное — в сложившейся ситуации родителям и учителям стоит уделять особое внимание мерам кибербезопасности.