Intel представляет новые платформы для искусственного интеллекта и анализа данных

Сегодня корпорация Intel представила масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения и дополнения к портфелю аппаратного и программного обеспечения для искусственного интеллекта, позволяющие клиентам ускорить разработку и использование искусственного интеллекта и аналитических рабочих нагрузок, выполняемых в центрах обработки данных, сетях и на краевых устройствах. Новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения делают возможным более широкое развертывание систем искусственного интеллекта (ИИ) на процессорах общего назначения для приложений, включающих классификацию изображений, механизмы рекомендаций, распознавание речи и моделирование естественных языков.

«Способность быстро развертывать ИИ и аналитику данных крайне важна для современного бизнеса. Мы продолжаем работать над улучшением встроенного ускорения искусственного интеллекта и оптимизацией программного обеспечения процессора, на базе которого работают мировые центры обработки данных и краевые решения, а также над созданием улучшенной кремниевой основы, позволяющей высвободить весь потенциал данных», — отмечает Лиза Спелман, корпоративный вице-президент и генеральный директор Intel, Xeon and Memory Group.

Технологии искусственного интеллекта и анализа данных открывают новые возможности для заказчиков из самых разных отраслей, в том числе из сектора финансовых услуг, отрасли здравоохранения, промышленного производства, телекоммуникационной индустрии и транспорта. По прогнозам IDC, к 2021 году 75% корпоративных приложений будут использовать ИИ. К 2025 году, согласно оценкам IDC, примерно 25% всех данных будут генерироваться в реальном времени, при этом различные устройства Интернета вещей (IoT) будут отвечать за 9% этого объема.

Новые платформы Intel для обработки данных, помноженные на возможности обширной партнерской экосистемы, применяющей технологии Intel AI, оптимизированы для монетизации данных за счет внедрения сервисов на основе ИИ и приложений для аналитики.

Новое масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения. Intel продолжает наращивать инвестиции во встроенные технологии для ускорения ИИ в новом масштабируемом семействе процессоров Intel Xeon 3-го поколения и добавляет поддержку чисел с плавающей запятой формата bfloat16 в технологию Intel DL Boost, чтобы улучшить производительность обучения нейронных сетей и построения логических выводов. bfloat16 — это компактный цифровой формат, который использует половину битов, как и современный формат FP32, но при этом достигает сопоставимой точности модели с минимальными изменениями программного обеспечения (если таковые требуются). Добавление поддержки bfloat16 ускоряет обучение ИИ и построение логических выводов на процессорах. Оптимизированные для Intel дистрибутивы bfloat16 поддерживаются в ведущих фреймворках глубокого обучения, в том числе в TensorFlow и Pyt Они доступны в инструментах Intel AI Analytics для ускорения глубокого обучения и вычислений. Также Intel внедрила оптимизацию bfloat16 в свой инструментарий OpenVINO и среду ONNX Runtime для облегчения логических построений.

Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (под кодовым названием “Cooper Lake”) являются дальнейшим развитием 4- и 8-сокетных решений Intel. Процессор предназначен для выполнения рабочих нагрузок глубокого обучения, для работы в высокоплотных окружениях виртуальных машин (ВМ), для запуска баз данных в оперативной памяти, критически важных приложений, а также для аналитических нагрузок. Клиенты, обновляющие стареющие инфраструктуры, могут рассчитывать на средний ожидаемый прирост производительности в 1,9 раза в популярных рабочих нагрузках и до 2,2 раз больше ВМ по сравнению с 4-сокетными эквивалентами платформы пятилетней давности.

Новая энергонезависимая память Intel Optane Persistent Memory. В рамках анонса платформы Intel Xeon Scalable 3-го поколения корпорация Intel также представила энергонезависимую память Intel Optane серии 200, благодаря чему заказчики могут получить до 4,5 ТБ памяти на сокет для запуска ресурсоемких рабочих нагрузок, требующих переработки большого количества данных, например, для запуска баз данных в оперативной памяти, виртуализации с плотным размещением виртуальных сред (dense virtualization), аналитических задач и высокопроизводительных вычислений (HPC).

В рамках анонса платформы Intel Xeon Scalable 3-го поколения корпорация Intel также представила энергонезависимую память Intel Optane серии 200, благодаря чему заказчики могут получить до 4,5 ТБ памяти на сокет для запуска ресурсоемких рабочих нагрузок, требующих переработки большого количества данных, например, для запуска баз данных в оперативной памяти, виртуализации с плотным размещением виртуальных сред (dense virtualization), аналитических задач и высокопроизводительных вычислений (HPC). Новые Intel 3D NAND SSDs. Intel объявила о выпуске высокопроизводительных твердотельных накопителей Intel 3D NAND следующего поколения Intel SSD D7-P5500 и P5600, которые предназначены для систем, хранящих данные в массивах флэш-памяти. Эти твердотельные 3D NAND накопители построены на базе новейшей технологии Intel 3D NAND с трехуровневыми ячейками (TLC) и совершенно нового контроллера PCIe с малой задержкой, для выполнения строгих требований в отношении скорости ввода-вывода данных со стороны приложений на базе искусственного интеллекта и аналитических рабочих нагрузок. Кроме того, в новых накопителях реализованы передовые функции для повышения эффективности ИТ и безопасности данных.

Intel объявила о выпуске высокопроизводительных твердотельных накопителей Intel 3D NAND следующего поколения Intel SSD D7-P5500 и P5600, которые предназначены для систем, хранящих данные в массивах флэш-памяти. Эти твердотельные 3D NAND накопители построены на базе новейшей технологии Intel 3D NAND с трехуровневыми ячейками (TLC) и совершенно нового контроллера PCIe с малой задержкой, для выполнения строгих требований в отношении скорости ввода-вывода данных со стороны приложений на базе искусственного интеллекта и аналитических рабочих нагрузок. Кроме того, в новых накопителях реализованы передовые функции для повышения эффективности ИТ и безопасности данных. Первые ускорители Intel FPGA, оптимизированные для задач искусственного интеллекта. Корпорация Intel представила FPGA Intel Stratix 10 NX, первые ускорители Intel FPGA, оптимизированные для задач искусственного интеллекта и призванные повысить пропускную способность и снизить задержки вычислений для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Эти устройства FPGA обеспечат заказчикам возможность гибкого, конфигурируемого и масштабируемого ускорения искусственного интеллекта для запуска ресурсоемких приложений, например, обработки текста или речи на естественном языке или обнаружения мошеннических действий. Устройства FPGA Intel Stratix 10 NX оснащены памятью с высокой пропускной способностью (high-bandwidth memory, HBM), поддерживают высокую сетевую производительность и получили новые арифметические блоки, оптимизированные для задач искусственного интеллекта — AI Tensor Blocks, которые содержат плотные массивы множительных устройств более низкой точности, обычно применяемые при расчете моделей искусственного интеллекта (AI model arithmetic).

По мере того, как Intel расширяет свой портфель передовых продуктов в области искусственного интеллекта для удовлетворения различных потребностей клиентов, она также прокладывает путь к упрощению гетерогенного программирования для разработчиков с помощью своего портфеля кросс-архитектурных инструментов OneAPI для ускорения рабочих процессов и повышения производительности. С помощью этих передовых инструментов разработчики могут ускорить рабочие нагрузки ИИ на CPU, GPU и FPGA от Intel, а также адаптировать свой код для настоящего и будущих поколений процессоров и ускорителей Intel.

Корпорация Intel расширила свое портфолио оптимизированных и проверенных решений Intel Select Solutions, призванных ускорить решение самых актуальных проблем ИТ и демонстрирующих преимущества использования проверенных решений в современной быстро меняющейся экономической обстановке. Сегодня были представлены три новых и пять обновленных решения Intel Select Solutions для анализа данных, искусственного интеллекта и гиперконвергентной инфраструктуры. Усовершенствованное решение Intel Select Solution for Genomics Analytics для анализа геномов сегодня используются компаниями для того, чтобы сдержать распространение пандемии и найти вакцину от COVID-19, а новое решение Intel Select Solution для VMware Horizon VDI на vSAN применяется для улучшения удаленного обучения.

Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения и энергонезависимая память Intel Optane серии 200 уже поставляются заказчикам. В мае Facebook объявил, что масштабируемое семейство процессоров 3-го поколения Intel Xeon являются основой для новейших серверов Open Compute Platform (OCP). Поставщики облачных услуг, включая Alibaba, Baidu, Facebook и Tencent, объявили о планах применения следующего поколения процессоров.

OEM-системы, как ожидается, поступят в общую продажу во второй половине 2020 года. Твердотельные 3D NAND накопители Intel SSD D7-P5500 и P5600 3D уже доступны для заказа. Устройство FPGA Intel Stratix 10 NX будет доступно пользователям во второй половине 2020 года.