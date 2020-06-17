Instagram отдает приоритет в показе фотографий с раздетыми людьми

Алгоритм социальной сети Instagram в первую очередь показывает в новостных лентах фотографии по максимуму обнаженных людей, говорится в исследовании немецкой компании AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики данных.

Для исследования выбрали 2,4 тыс. фотографий, опубликованных создателями контента и брендами. Из них около 21% были с мужчинами с голым торсом или женщинами в бикини или нижнем белье. В результате выяснилось, что фотографии с полуголыми женщинами появлялись на 54% чаще остальных фотографий, а с раздетыми мужчинами — на 28% чаще. Этим кадрам проигрывали пейзажи и снимки еды — они появлялись на 60% реже.

Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, прокомментировала исследование, отметив, что оно недостоверное по ряду параметров. В компании заявили, что ранжируют посты в соответствии с интересами пользователей, а не с произвольными факторами, такими как наличие купальника. Исследователи в ответ привели пример одного патента Facebook, в котором среди факторов, которые определяют приоритет показа картинок, указано «количество одежды».

На данное время в Instagram запрещены фотографии полностью обнаженной женской груди. В компании это объясняют законодательными ограничениями ряда стран.