Игровые ноутбуки Dell G7 получили процессоры Intel 10-го поколения

Компания Dell обновила игровой ноутбук G7, который получил новый дизайн и будет оснащаться процессорами Intel Core 10-го поколения. Модель будет представлена как в 15-дюймовом, так и в 17-дюймовом исполнении.

В Dell G7 постарались уменьшить толщину ноутбука, переместив ряд ключевых портов на заднюю панель. Толщина корпуса составляет 18,3 мм. Одной из особенностей стала настраиваемая RGB-подсветка клавиатуры и элементов корпуса.

Разрешение экрана составляет 1080p, частота обновления равна 144 Hz (300 Hz как на 15-дюймовых, так и на 17-дюймовых моделях в качестве опции). Для Dell G7 15 также есть возможность заказать версию с OLED-панелью с разрешением 4K и частотой 60 Hz. Дисплеи имеют узкие рамки с двух сторон.

Обе модели построены на базе процессоров Intel десятого поколения, начиная с четырехъядерного Intel Core i5-10300H и заканчивая восьмиядерным Core i9-10885H. Дискретные видеокарты варьируются в G7 15 от NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti до RTX 2070 Max-Q и до GeForce RTX 2070 Super в G7 17. Максимальный объем оперативной памяти DDR4-2933 — 32 Gb. Есть возможность установки твердотельного накопителя до 1 Tb M.2 PCIe. Обе версии ноутбука поддерживают работу с беспроводными сетями 802.11ac с помощью адаптера Intel AX201 или Killer Wireless 1650 2×2 AC (опционально). Фирменная кнопка Game Shift позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов системы охлаждения, увеличивая ее эффективность при запуске «тяжелых» приложений.

Емкость аккумулятора 15-дюймовой модели в максимальной комплектации составляет 86 Втч, 17-дюймовой — 97 Втч. Габариты Dell G7 15 — 357,2 × 267,7 × 18,3 мм, Dell G7 17 — 398,2 × 290 × 19,3 мм.

Стоимость обеих моделей начинается с 1429 долларов, 17-дюймовая модель уже в продаже, а 15-дюймовая поступит 29 июня.