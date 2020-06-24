Игровой монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту обновления 360 Hz

Компания Acer расширила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X25 с частотой обновления 360 Hz. После Asus ROG Swift 360 и Alienware AW2521H, это уже третья модель монитора на рынке, поддерживающая такую высокую частоту обновления.

В основе монитора используется 24,5-дюймовая матрица (тип не указывается). Разрешение дисплея составляет 1920 × 1080 пикселей. Технология NVIDIA G-SYNC обеспечивает дополнительную плавность изображения.

Производитель отмечает функцию LightSense, которая может определять уровень освещенности в помещении и автоматически подстраивать параметры яркости в соответствии с ним для максимального комфорта. Функция ProxiSense напомнит о необходимости сделать перерыв по истечении заданного времени.

Монитор Acer Predator X25 будет поставляться с эргономичной подставкой. Она позволит наклонить дисплей от –5 до +25 градусов, поворачивать экран на подставке до 30 градусов в любую сторону, регулировать высоту до 12 см, а также повернуть дисплей на 90 градусов и использовать его портретном режиме.

Стоимость и дату начала продаж монитора производитель не сообщает.