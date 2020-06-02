IDС провела крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum

27 мая международная аналитическая компания IDC провела онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum. В форуме приняло участие более 300 руководителей и специалистов в области ИТ и информационной безопасности из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Пандемия изменила модели и условия работы сотрудников, операционную деятельность и работу канала поставок в большинстве организаций. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть существующие подходы и обеспечить новый уровень информационной безопасности, возможность продуктивной удаленной работы, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры. Даже когда пандемия прекратится, мир не станет прежним, и это отразиться на роли и приоритетах ИТ. Докладчики представили на форуме ряд решений и рекомендаций, позволяющих обеспечить эффективную работу компании в сложившейся ситуации и спроектировать эффективную работу в будущем.

Конференцию открыл главный советник по цифровому лидерству IDC Марк Дауд. Марк продемонстрировал результаты последних исследований IDC, показывающие как трансформировалcя цифровой ландшафт в мире к текущем моменту и что нас ждем в будущем.

Марк поделился оптимистичными данными по Европе, обновленными две недели назад. Несмотря на то что часть компаний еще не смогли оправиться от удара кризиса, 48% уже приняли необходимые меры, ведущие к восстановлению, а 16% компаний удалось выйти на новый уровень роста.

Опираясь на данные исследований, Марк представил видение IDC и ряд рекомендаций относительно того, на чем необходимо сфокусироваться руководителям компаний в изменившихся условиях, о мерах, которые необходимо предпринять, и как выстраивать инвестиционные приоритеты. Он представил аудитории проекты и программы IDC, которые могут помочь ИТ-руководителям осуществить быстрые и эффективные преобразования в ответ на вызовы пандемии.

Конференция состоялась при поддержке международных лидеров ИТ-индустрии: «Лаборатории Касперского», VEEAM, SAS, Positive Technologies, Halyk Kazteleport.

Успешным опытом трансформации ИТ и бизнес-процессов в новых реалиях поделились: вице-президент по IT и корпоративному развитию и руководитель проекта «Цифровой рудник» АК «Алтыналмас» Жанара Аманжолова, ИТ директор Корпорации Казахмыс Александр Гревцев, cтарший менеджер по внутренним коммуникациям Beeline Казахстан Нургалиев Марат, член совета директоров Universal Bank Узбекистан Абдулазиз Саттаров, директор ИТ-проектов Gilan Holding Аезербайджан Латиф Фараджов и главный технический директор Tcell Таджикистан Махмуджон Нодыров.

Информационную поддержку форуму оказали: интернет-порталы ALFA.KZ, HIREBEE, Profit, информационные порталы InfoCity, ICT News, журналы «Цифровой дайджест» и «Сети и бизнес», телеграмм-канал REAL DIGITAL и Международная академия информатизации.