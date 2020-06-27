IDC: мировые расходы на блокчейн в этом году составят 4,3 млрд. долларов

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) подготовила прогноз, согласно которому расходы на блокчейн в этом году составят 4,3 млрд. долларов. Этот показатель соответствует росту на 57,7% по сравнению с 2019 годом (расходы на блокчейн составили 2,7 млрд долларов).

Рост на 57,7% существенно ниже того, который прогнозировался на этот год в прошлом году. Прогноз скорректировали из-за пандемии COVID-19 и вызванным ею заметным сокращением расходов на ИТ и ухудшением экономической ситуации за последние месяцы.

К основным применениям технологии отнесены трансграничные платежи и расчеты, торговое финансирование и постторговые/транзакционные расчеты. По словам аналитиков, компании, использующие технологию блокчейн, уже в первые месяцы пандемии COVID-19 ощутили ее преимущества. Утверждается, она «помогла предприятиям во многих отраслях промышленности преодолеть трудности, связанные с управлением цепочками поставок, проверкой медицинских данных и отслеживанием страховых требований».